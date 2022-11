Specjaliści IT zarabiają coraz więcej. Kto ma najwyższe pensje?

Inflacja niestraszna jest branży IT. Zarobki specjalistów z tego sektora wciąż rosną. Jacy specjaliści otrzymali najwyższe podwyżki? Oto dane zebrane przez Kodilla.com.

Przeczytaj także: Zarobki programisty Scali to nawet 31,5 tys. zł

Poprosiliśmy jedne z największych firm zajmujących się rekrutacją programistów w Polsce o to, aby podzieliły się swoimi spostrzeżeniami z ostatnich, dość burzliwych miesięcy. Okazało się, że IT to jedyna branża, w której mimo inflacji warunki finansowe zatrudnienia pozostają na dobrym, a gdzieniegdzie nawet bardzo dobrym poziomie. Pracownicy nie czują tu kryzysu, jak w innych sektorach - komentuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com.

Programiści IT należą do najbardziej opłacalnych zawodów w Polsce, a mimo to cały czas upominają się o podwyżki związane z rosnącą inflacją. W czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku stawki pracowników IT wzrosły średnio o 21%. Jednocześnie odnotowaliśmy 32% wzrost liczby ogłoszeń skierowanych do ekspertów IT.

Co trzeba umieć, żeby zarabiać najlepiej?

Wspomniane poziomy wynagrodzeń jeszcze wyraźniej rysują się już nie na szerszym przykładzie danej technologii, a na przykładach konkretnych stanowisk pracy w IT, gdy porównamy trzeci kwartał 2021 roku i ten sam okres w 2022 roku. Dane pokazują, że w najlepszej sytuacji byli Java, Python i JavaScript Developerzy, a także testerzy oprogramowania i PHP Developerzy. Ci ostatni jednak zanotowali 10-procentowy spadek liczby ofert pracy, podczas gdy pozostali mogli cieszyć się rosnącą liczbą propozycji zatrudnienia w nowym miejscu. Widzimy tu również bardzo mocną pozycję programistów aplikacji mobilnych, których widełki wzrosły o średnio 30%. Liczba ofert wzrosła zaś najmocniej w przypadku Data Engineerów i DevOps Engineerów - komentuje Magdalena Rogóż.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najlepiej wynagradzane stanowiska IT w III kw. 2021 i 2022 Dane pokazują, że w najlepszej sytuacji byli Java, Python i JavaScript Developerzy, a także testerzy oprogramowania i PHP Developerzy. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Python Developer - 20 000 – 27 000 zł (wzrost o ok. 29%)

Data Engineer – 20 000 – 27 000 zł (wzrost o ok. 27%)

Frontend Developer – 18 500 – 25 000 zł (wzrost o ok. 21%)

DevOps Architect/Manager – 33 000 – 37 000 zł (wzrost o ok. 20%)

FullStack Developer – 19 000 – 26 000 zł (wzrost o ok. 17%)

DevOps Engineer – 21 000 - 27 000 zł (wzrost o ok. 16%)

Business Analyst – 17 000 – 22 500 zł (wzrost o ok. 16%)

Cloud Engineer – 20 000 – 23 500 zł (wzrost o ok. 12%)

Java Developer – 20 000 - 25 000 zł (wzrost o ok. 11%)

Praktycznie wszystkie wskazane specjalizacje mogły liczyć na wzrost widełek większy niż wskaźnik inflacji, a ich wysokość odzwierciedla obecne trendy rynkowe. Wzrosty w wynagrodzeniach dosyć dobrze korelują ze zwiększonym popytem na specjalistów, którego przejawem jest większa liczba ofert w konkretnych specjalizacjach. Na znaczeniu wciąż zyskuje język Python, mający sporo wspólnego z większą gałęzią jaką jest inżynieria danych, która - ukazana jako osobna kategoria - także zaliczyła solidny plus. Drugi duży trend wzrostowy to DevOps, który wdziera się do coraz większej liczby firm jako osobne stanowisko inżynierskie, co zwiększa popyt także na tych specjalistów - zwraca uwagę Michał Szum, head of customer Care w Just Join IT.

Finalnie to wciąż daje wynagrodzenia na atrakcyjnym poziomie, a należy też wziąć pod uwagę, że w branży IT pracownicy, którzy stawiają na samorozwój, mają dużą szansę na szybki awans i podwyżki - komentuje Magdalena Rogóż.

Obserwując losy programistów, którzy rozpoczynali swoje kariery w latach 90., widzimy, że średnio potrzebowali 11,3 roku, by zostać senior developerami. Tym, którzy startowali w latach 2000-2009, zajęło to średnio już tylko 5,94 roku. W ostatnich latach średni czas, po jakim programista zyskuje tytuł seniorski spadł do 3,79 roku. Jako ciekawostkę podajmy, że rekordziście awans na stanowisko seniora zajął 15 miesięcy (rozpoczęcie kariery w IT - 01.12.2017, awans na seniora - 01.03.2019) - mówi Magdalena Rogóż.

Branża IT klasycznie bez zwolnień

Nie nastawiamy się na zwolnienia, redukcje czy spadki w liczbie ofert pracy. Przewidujemy, że zapotrzebowanie na najbardziej pożądanych ekspertów utrzyma się na tym samym poziomie, co obecnie. Mowa w tym przypadku o stanowiskach takich jak Backend Developer, Frontend Developer, Full Stack Developer, DevOps, Cloud Architect, Data Engineer czy Analityk IT - komentuje Iwona Soroko-Pasiroska.

W momencie, kiedy w innych obszarach szuka się oszczędności poprzez redukcję kadr, firmy związane z nowymi technologiami wciąż zatrudniają i zapewniają odpowiedni poziom życia swoim pracownikom. Co więcej, jest to coraz bardziej zauważalne, jeśli wziąć pod uwagę coraz większą liczbę osób, które wykazują zainteresowanie przebranżowieniem w tym kierunku. Coraz częściej wydane na ten cel środki, zaczynają być traktowane jako inwestycja w przyszłość - podkreśla ekspertka Kodilla.com.

Rekordowa satysfakcja w branży IT

Kodilla.com poprosiła Randstad o przygotowanie dodatkowych danych z tego badania, które dotyczą stricte branży IT. Wynika z nich, że specjaliści IT deklarują rekordowo wysoką satysfakcję z obecnie wykonywanej pracy. W trzecim kwartale 2022 roku aż 84% badanych deklarowało zadowolenie z pracy, 7% stanowiło grupę niezdecydowanych, natomiast brak zadowolenia zgłosiło tylko 9% - podsumowuje Magdalena Rogóż.

Jak podkreśla, sektor IT kusi nie tylko zarobkami, ale również stabilnością zatrudnienia. Branża dba o swoich pracowników i jeśli odpłacają jej tym samym, odpowiednio ich docenia.Potwierdza to Iwona Soroko-Pasiroska, senior account manager IT outsourcing w Devire:Z danych, które na prośbę Kodilla.com zebrali eksperci Just Join IT wynika, że najwyższe podwyżki otrzymali specjaliści znający język Python – to nawet 40%! W trzecim kwartale 2021 roku (Q3 - 2021) dolne widełki w ich przypadku plasowały się na poziomie 16 351 zł, a górne na poziomie 23 041 zł. Natomiast w analogicznym okresie roku bieżącego (Q3 - 2022) wynosiły odpowiednio 23 222 zł i 25 191 zł.Pod względem technologii wciąż atrakcyjne podwyżki można zaobserwować również w przypadku specjalistów , którzy mają w swoim portfolio języki programowania: C, Go, Java, znają .NET czy systemy ERP, a także osób znających HTML oraz ekspertów od cyberbezpieczeństwa.Podobne wnioski płyną z raportu Devire „Ile zarabia się teraz w IT? Przegląd wynagrodzeń IT – pierwsza połowa 2022”. W stosunku do analogicznego okresu w 2021 roku, średnie wynagrodzenie netto za miesiąc pracy w oparciu o umowę B2B wzrosło w IT od 11 do 29%:Dodaje, że niezmiennie za powyższymi kwotami stoją umiejętności i doświadczenie. Widać to dobrze po różnicach w zarobkach juniorów, gdzie bardzo często ich widełki są o 50% niższe od przedstawionych w tym materiale.Podkreślmy przy tym, że z analizy Kodilla.com przeprowadzonej na bazie 1919 profili zawodowych na portalu LinkedIn wynika, że programiści, którzy zaczynali karierę w latach 90., potrzebowali aż 11 lat na to, by zostać seniorem. Dziś wystarczy na to średnio 5 lat, choć niektórym nawet mniej niż 2 lata.Bez wątpienia, pracodawcy będą szukali oszczędności - przyznaje ekspertka Devire - jednak, jak zauważa, wiele firm oferujących rozwiązania IT może pochwalić się stabilnością osiąganych przychodów, pomimo obecnego kryzysu.Branża IT ma rosnąć, mimo możliwego opóźnienia w realizacji projektów, wzrostu cen i niedoboru talentów.Według Magdaleny Rogóż z Kodilla.com rosnące wynagrodzenia w branży IT w dobie inflacji to kolejny po pandemii dowód na to, że jest to sektor, w którym można liczyć na stabilność, której obecnie na rynku pracy tak bardzo brakuje.Z opublikowanego w październiku Monitora Rynku Pracy realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Instytutem Badawczym Pollster wynika, że co piąty polski pracownik planuje podjąć dodatkowe zatrudnienie z powodu inflacji. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że najpewniej nie będzie miała szansy na podwyżkę, a jedna piąta zdecydowała się na podjęcie dodatkowej pracy w celu zwiększenia dochodów. Pierwszy raz od czasu zniesienia pandemicznych obostrzeń zauważalnie wzrosły też obawy przed zwolnieniami.Z tego samego badania wynika, że co 20 osoba zamierza pracować po godzinach po to, żeby zrobić lepsze wrażenie na pracodawcy. 14% chce podwyższyć swoje kompetencje, a 8% planuje całkiem się przekwalifikować, żeby zapewnić sobie wyższe zarobki lub stabilne zatrudnienie. 9% z kolei przewiduje wystąpienie o podwyżkę.