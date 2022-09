Wynagrodzenia w małych firmach w 2021 roku

Mediana płac w małych firmach wyniosła 5 123 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tych firmach zarabiała poniżej 4 000 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 7 000 PLN i więcej. Kobiety zarabiały o ponad 900 PLN mniej niż mężczyźni.

W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 16 936 osób pracujących w małych firmach, tj. zatrudniających od 10 do 49 pracowników.Mediana płac w małych firmach wyniosła 5 123 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona w tych firmach zarabiała poniżej 4 000 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły 7 000 PLN i więcej. Kobiety zarabiały o ponad 900 PLN mniej niż mężczyźni.Mediana zarobków dyrektorów w małych firmach wyniosła 10 400 PLN. Wynagrodzenia kierowników były o ponad 30% niższe. Płace 25% najlepiej wynagradzanych specjalistów wyniosły 6 700 PLN i więcej.Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z małych firm w województwie mazowieckim (6 000 PLN) i dolnośląskim (5 500 PLN). Na końcu zestawienia znajdowały się województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie oraz świętokrzyskie. Osoby zatrudnione w tych województwach otrzymywały wynagrodzenia na podobnym poziomie (ok. 4 200 PLN).Na poniższym wykresie zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych w małych firmach na wybranych stanowiskach.