Wynagrodzenia w usługach dla biznesu w 2021 roku

Na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzono analizę wynagrodzeń osób w branży usług dla biznesu. W badaniu wzięło udział 7 044 osób pracujących w tej branży. 62% z nich stanowiły kobiety, 73% osób miało nie więcej niż 35 lat, a 91% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Mediana wynagrodzeń w tej grupie wyniosła 6 000 PLN, 25% osób zarabiało poniżej 4 500 PLN, a 25% powyżej 8 500 PLN.

Przeczytaj także: Usługi dla biznesu potrzebują pracowników. Podwyżki planuje 50% firm

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych w usługach dla biznesu Mężczyźni zarabiali przeważnie więcej o 24% w porównaniu do kobiet. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia osób z różnym poziomem wykształcenia w usługach dla biznesu Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Mężczyźni zarabiali przeważnie więcej o 24% w porównaniu do kobiet, u których mediana wynagrodzeń wyniosła 5 600 PLN. U mężczyzn było to 6 966 PLN.Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym. Mediana płac w tej grupie równa była 4 839 PLN. Najwyższe wynagrodzenia z kolei otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 650 PLN.Firmy polskie w porównaniu do zagranicznych przeważnie oferowały wynagrodzenia o 29% niższe. Mediana płac w firmach polskich wyniosła 5 067 PLN, podczas gdy w firmach zagranicznych równa była 7 100 PLN.