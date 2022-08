Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2021 roku

Mediana płac w branży ubezpieczeniowej wynosi 6 500 PLN, 25% zarabia poniżej 4 600 PLN, a 25% powyżej 9 725 PLN.

Przeczytaj także: Praca w ubezpieczeniach - jakie wynagrodzenia w 2018 roku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej w 2021 roku Mediana płac w tej branży wynosi 6 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w firmach o różnej wielkości zatrudnienia Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

W 2021 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 1 243 zatrudnionych w branży ubezpieczeniowej. 57% osób z grupy stanowiły kobiety, 68% miało poniżej 35 lat, a 90% pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.Z analiz wynikło, że mediana płac w tej branży wynosi 6 500 PLN, 25% zarabia poniżej 4 600 PLN, a 25% powyżej 9 725 PLN.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach zatrudniających od 250 do 999 pracowników. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 7 370 PLN. Jeśli chodzi o 25% najlepiej zarabiających osób, najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z firm o wielkości od 50 do 249 pracowników. Nie zarabiały one mniej niż 10 325 PLN.Team leaderzy otrzymywali wyższe wynagrodzenia od kierowników o 150 PLN, jednak rozpiętość ich płac była również większa. Najwięcej zarabiali dyrektorzy. Mediana ich wynagrodzeń była wyższa od mediany kierowników o 10 000 PLN.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich płac wyniosła 8 300 PLN. Najmniej zarabiały z kolei osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym z medianą równą 5 094 PLN.