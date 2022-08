Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2021 roku

Mediana płac w działach obsługi klienta w 2021 roku wyniosła 4 507 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 3 600 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 6 200 PLN.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w działach obsługi klienta w wybranych województwach w 2021 roku Najwyższe płace w działach obsługi klienta otrzymywali pracownicy z województwa mazowieckiego – 5 200 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w działach obsługi klienta na różnych szczeblach organizacji Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dyrektorzy w działach obsługi klienta zarabiali 12 000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń pracowników działów obsługi klienta z różnym stażem pracy Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem pracy – 5 237 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2021 udział wzięło 7 238 pracowników z działów obsługi klienta. Z czego 63% stanowiły kobiety, 65% osoby w wieku do 35 lat, 50% miało wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie), 28% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników.Mediana płac w działach obsługi klienta w 2021 roku wyniosła 4 507 PLN. 25% najniżej wynagradzanych pracowników tych działów zarabiało mniej niż 3 600 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 6 200 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 8 700 PLN. Mediana płac kobiet w działach obsługi klienta wyniosła 4 300 PLN, natomiast mężczyzn 5 000 PLN.Najwyższe płace w działach obsługi klienta otrzymywali pracownicy z województwa mazowieckiego – 5 200 PLN. Zdecydowanie więcej zarabiali pracownicy tych działów w samej Warszawie. Mediana ich zarobków wyniosła 5 549 PLN.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń dyrektorzy w działach obsługi klienta zarabiali 12 000 PLN. Kierownicy od 4 500 do 8 500 PLN. Natomiast specjaliści od 3 900 PLN do 6 257 PLN. Najmniej zarabiali pracownicy szeregowi – mediana ich płac wyniosła 3 658 PLN.Najwyższe płace otrzymywali pracownicy z najdłuższym stażem pracy – 5 237 PLN. Pracownicy na początku kariery zarabiali 3 650 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w działach obsługi klienta na wybranych stanowiskach.