Autoprezentacja w dobie digital

Podczas rozmowy o pracę rekruter często prosi kandydata o opowiedzenie o sobie. To, w jaki sposób się zaprezentujemy, często przesądza o jej wyniku. W dobie rekrutacji zdalnych ogromną rolę odgrywa e-wizerunek. Jak o niego zadbać, żeby był skuteczny podczas poszukiwania pracy, radzą eksperci Antal.

Dobre wykorzystanie eksperckiej wiedzy

Choć na wizerunek – nie tylko biznesowy – składa się wiele czynników, autoprezentacja to część, za którą odpowiadamy sami. Nie wystarczy być ekspertem, trzeba pokazać swój zasób eksperckiej wiedzy. Warto zastosować zasadę 90/10. Krótko mówiąc, 90% udostępnianych treści powinno pochodzić ze źródeł już uznanych za eksperckie - publikacji branżowych, popularnych stron internetowych i blogów itp. Pozostałe 10% powinno pochodzić bezpośrednio od zainteresowanego - komentuje Barbara Makuła, Senior Consultant, Antal SSC/BPO.

Networking zbliża nawet w digitalu

Biorąc udział w konferencji bądź wydarzeniu biznesowym warto pamiętać co należy z nich wynieść. Precyzyjne treści, duża liczba materiałów prasowych, a także należyta biznesowa fotorelacja z eventu kształtują wizerunek ekspercki wszystkich występujących prelegentów, co z kolei przekłada się na nowe kontrakty i kontakty biznesowe w regionie. Jeżeli zaś chodzi o uczestników spotkań to ważne jest, aby dać się zapamiętać. W formie eventów online jest to możliwe poprzez aktywne uczestnictwo, zadawanie pytań i przedstawianie się przed każdym zabraniem głosu na forum. Po zakończeniu wydarzenia dobrze byłoby sporządzić listę profesjonalistów, z którymi chciałoby się pozostać w kontakcie. Następnie wysłać e-mail do tych osób lub zaproszenia za pośrednictwem LinkedIn, aby pokazać, że jest się naprawdę zainteresowanym nawiązaniem profesjonalnej relacji. Odwołując się do poprzednich dyskusji, można pomóc ożywić wspomnienia profesjonalistów, do których wysyła się e-maile – dodaje Barbara Makuła, Senior Consultant, Antal SSC/BPO.

Nowa rzeczywistość zdalnych rekrutacji

Pracodawcy mogą przeprowadzać rekrutacje online różnymi metodami. Warto upewnić się jakiego rodzaju rozmowy kwalifikacyjnej można się spodziewać. Najpopularniejszym rodzajem jest rozmowa wideo. Nawet jeśli spotkanie z rekruterem jest zdalne, nadal ważne jest, aby ubrać się profesjonalnie. Warto zadbać o ubiór business – casual. Jeśli istnieje taka opcja, warto się wcześniej zapoznać z kodeksem ubioru firmy. Ważne jest też, by wykazać się aktywnym słuchaniem i proaktywnym budowaniem relacji z rozmówcą. Przyszły pracodawca – na podstawie analizy mikroekspresji (często oczywiście kompletnie nieświadomie) – może wziąć pod uwagę to, czy słucha się go z zainteresowaniem, czy, kiedy mówi się o ekscytacji, ma się ją wypisaną na twarzy i wreszcie – czy podczas rozmowy panuje się nad stresem – doradza Marta Kozieł, Antal Senior HR Specialist.

Autoprezentacja a branża

Jako inżynier ważną metodą autoprezentacji jest portfolio. Posiadanie portfela projektów pod ręką zwiększa możliwości pracy. Przywołanie niekoniecznie każdego projektu, ale tych najważniejszych zaowocuje w postrzeganiu kandydata jako profesjonalisty. Dobrą metodą jest też dziennik projektowy. Może pomóc inżynierom wyjaśnić szczegóły ich pracy. Dzienniki mają za zadanie wytłumaczyć, ile wysiłku zostało włożone w każdy projekt i dostarczyć najważniejszych informacji na temat: spotkań, dyskusji, w których się uczestniczyło, ważnych decyzji i “kamieni milowych”, które udało się rozwiązać. W dobie digital warto do takich zadań używać narzędzi Word, Excel lub Evernote, aby udokumentować swoje projekty - komentuje Roman Zabłocki, Business Unit Director, Antal Engineering & Operations.

W IT wielu pracodawców przeprowadza szczegółową analizę kompetencji technicznych u kandydatów. Niektóre organizacje przeprowadzają tego typu analizy po przeprowadzeniu wstępnego wywiadów. W takim przypadku warto być zorientowanym na problemy i potencjalne możliwości ich rozwiązywania. Warto wypróbować internetowe wyzwania kodowe lub łamigłówki jako ćwiczenie na rozgrzewkę w czasie wolnym i pochwalić się dobrymi wynikami w sieci. Warto też zademonstrować próbkę kodów bądź projektów, które wykonało się wcześniej - mówi Martyna Grunt-Mejer, Senior Consultant, Antal IT Services.

Jak zabłysnąć jako freelancer rekruter?

W przypadku rekruterów dużym plusem jest dodawanie na swoim profilu w mediach społecznościowych, informacji na jakie stanowiska najczęściej rekrutuje dany freelancer, w jakich obszarach ma ekspertyzę. Ważne jest także rozbudowywanie sieci networkingowej, co w przypadku freelancerów rekruterów potęguje szansę na zamykanie z sukcesem projektów - mówi Karolina Korzeniewska, ReX Project Manager. Poszukując freelancerów rekruterów m.in. do pracy przy platformie rekrutacyjnej ReX (Recruitment Exchange) uwagę w pierwszej kolejności zwraca się na obszar doświadczenia. Kandydat nie musi znać się na kilku branżach, lepiej, aby posiadał jedną specjalizację i znajomość rynku kandydatów, form dotarcia. Oprócz social mediów – u osób aplikujących na platformę freelancerską ReX zwraca się uwagę na profesjonalne CV. Suchy opis “realizacja procesów rekrutacyjnych” niewiele mówi, ważne są szczegóły – Jakie stanowiska? Jakie poziomy stanowisk (junior/mid/senior+)? Jakie obszary? Uzupełnienie takich informacji buduje w odbiorcy poczucie, że dany freelancer jest profesjonalny i wie o czym mówi - dodaje.

