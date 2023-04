Branża IT: najbardziej poszukiwane zawody na świecie

Software Engineer, DevOps Engineer i Data Scientist to najbardziej poszukiwane zawody w branży IT - wynika z zestawienia opublikowanego przez serwis Huntly. Rodzimi specjaliści w tym zakresie mogą liczyć na sowite wynagrodzenia tym bardziej, że amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne ze względu na oszczędności coraz chętniej prowadzą rekrutacje pracowników IT w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Ta informacja istotna jest również z punktu widzenia head hunterów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie profesje znajdują się w TOP3 najbardziej poszukiwanych zawodów IT na świecie?

Z jakich serwisów internetowych w działaniach rekrutacyjnych korzystają amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne?

Na jakie stanowiska kandydaci do pracy w branży IT aplikują najchętniej?

Cybersecurity Engineer,

Product Manager,

Cloud Architect,

Mobile Application Developer,

Network Engineer,

Business Analysts,

UX/UI Designer.

Oszczędności na płacach napędzają zainteresowanie rekrutacją IT w Polsce

Globalne firmy technologiczne wybierają Europę Wschodnią głównie ze względu na niższe stawki wynagrodzeń, które pomagają im osiągnąć efektywność kosztową i oprzeć się obecnej recesji gospodarczej. Nasz marketplace jest zorientowany na ten region jako miejsce rekrutacji i wyraźnie odzwierciedla politykę amerykańskich firm technologicznych w podejściu do wynagrodzeń pracowników – powiedziała Nadiia Kovalchuk, wiodąca IT Recruiter z zespołu Huntly.

Huntly najczęściej otrzymuje CV doświadczonych inżynierów oprogramowania

Huntly stworzyła swój „Ranking najbardziej poszukiwanych zawodów IT” analizując liczbę ofert pracy w takich serwisach, jak Glassdoor, Indeed, LinkedIn i Dice. Należą one do najczęściej wykorzystywanych przez amerykańskie i zachodnioeuropejskie firmy technologiczne w działaniach rekrutacyjnych Oprócz stanowisk Software Engineer, DevOps Engineer i Data Scientist, do innych obecniej najbardziej poszukiwanych zawodów IT należą:Dla amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych nadal głównym powodem poszukiwania pracowników IT w Polsce jest możliwość zaoszczędzenia na ich zarobkach. Oczekują oni, że za to samo stanowisko zapłacą około 40-50% mniej w porównaniu z pracownikami IT zlokalizowanymi w USA i krajach Europy Zachodniej.Według Huntly, inżynierowie oprogramowania w USA i Europie Zachodniej mogą spodziewać się średniego wynagrodzenia w wysokości od 95 tys. do 120 tys. USD rocznie, podczas gdy pracownicy z Europy Wschodniej mogą liczyć na średnie wynagrodzenia w wysokości 30-60 tys. USD rocznie.Osoby na stanowiskach Data Scientist, DevOps Engeenier, Cloud Architect i Cybersecurity Engineer również mogą spodziewać się wyższych wynagrodzeń w USA i Europie Zachodniej, bo wahających się w przedziale 100-160 tys. USD rocznie, w zależności od stanowiska. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach wynoszą od 30 tys. do 90 tys. USD rocznie.Istotna różnica występuje również w wynagrodzeniach osób na stanowiskach Product Manager, UX/UI Designer, Network Engineer, Mobile Application Developer oraz Business Analysts. W USA i Europie Zachodniej mogą oni spodziewać się bardziej konkurencyjnych wynagrodzeń, bo średnie zarobki wahają się tam od 80 tys. do 150 tys. USD rocznie. W Europie Wschodniej pensje na tych stanowiskach zamykają się w przedziale od 25 tys. do 70 tys. USD rocznie.Dane z rynku globalnego potwierdzają również statystyki z Huntly, gdzie na stanowiska Senior Software Engineer (Java/.NET/C++/Python) spływa najwięcej CV, bo aż 70%. Według Huntly dowodzi to, że Europa Wschodnia oferuje wielu wykwalifikowanych specjalistów dla amerykańskich i zachodnioeuropejskich firm technologicznych, które mogą w naszym regionie Europy z łatwością zaspokoić swoje potrzeby rekrutacyjne. Pracodawcy korzystający z Huntly często szukają także osób na stanowiska DevOps Engineer, oferując przy tym atrakcyjne stawki.Coraz większe zainteresowanie globalnych firm technologicznych rekrutacją w Polsce stwarza duże możliwości dla rekruterów IT, którzy mogą teraz łatwo zacząć pracę z tymi firmami dzięki Huntly. Platforma działa na prostych zasadach: każdy rekruter może polecić kandydata, dodając jego CV do określonej pozycji ogłaszanej w serwisie. Pracodawca weryfikuje kandydata, a jeśli przejdzie on pomyślnie rozmowy kwalifikacyjne, to zostaje zatrudniony, a rekruter otrzymuje bonus w wysokości połowy miesięcznej pensji kandydata, co przekłada się na ok. 4 tys. USD lub 17,5 tys. PLN. Takie stawki to najwyższy bonus na rynku rekrutacyjnym IT w naszym regionie Europy.