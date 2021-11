Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2022?

W 2022 roku będziemy mieć 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Czy układ kalendarza pozwoli nam na skorzystanie z długich weekendów? Które z nich warto wykorzystać na wyjazd?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2022



W przyszłym roku możemy liczyć na 8 przedłużonych weekendów, przy czym organizacja niektórych będzie wymagała skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego.Pierwszy długi weekend możemy mieć już w styczniu. Święto Trzech Króli wpada w tym roku w czwartek. Jeśli w piątek weźmiemy urlop, będziemy mogli wypoczywać po świąteczno-noworocznych szaleństwach aż cztery dni.Kolejny długi weekend czeka nas w kwietniu z okazji Świąt Wielkanocnych (17-18 kwietnia), które jak zawsze przypadają na niedzielę i poniedziałek.Następny dłuższy weekend to majówka, która rozpocznie się w sobotę 30 kwietnia. Jeśli zdecydujemy się skorzystać z urlopu 2 maja (poniedziałek), to nasz piknik potrwa aż 4 dni, do 3 Maja włącznie.Także w czerwcu, wykorzystując dzień dodatkowego urlopu po przypadającym jak zwykle w czwartek święcie Bożego Ciała, możemy odpoczywać na łonie natury aż 4 dni - od 16 do 19 czerwca.Długi weekend w sierpniu potrwa od 13 do 15 dnia tego miesiąca. Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego wypadają w tym roku w poniedziałek.W listopadzie możemy mieć aż dwa dłuższe weekendy. Pierwszy zaraz na początku miesiąca. 1 Listopada, czyli Święto Zmarłych, obchodzić będziemy we wtorek. Warto więc skorzystać z dodatkowego urlopu 31 października i mieć aż 4 dni wolnego - od 29 października do 1 listopada. Kolejny przedłużony weekend zapewni nam Święto Niepodległości wypadające w piątek.W 2022 roku Święta Bożego Narodzenia wypadają w niedzielę i poniedziałek. Jeśli dla kogoś trzydniowy weekend świąteczny będzie zbyt krótki, to może go przedłużyć aż do 1 stycznia, korzystając z 4 dni urlopu wypoczynkowego.