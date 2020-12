Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2021?

Podobnie jak rok 2020, kalendarz 2021 też nie będzie rozpieszczał miłośników długich weekendów. 6 świątecznych dni przypada w soboty albo w niedziele. Spójrzmy, kiedy w tym roku warto zaplanować długi weekend.

Na pierwszy długi weekend możemy się wybrać już w styczniu.wypada w piątek, więc nawet bez dodatkowego urlopu wypoczynkowego możemy się cieszyć trzema wolnymi dniami. Wykorzystując kolejny wolny dzień, 6 stycznia, czyli święto, które wypada w środę, i biorąc dwa dni urlopu wypoczynkowego 4 i 5 stycznia, możemy mieć bardzo długi weekend, trwający aż 6 dni. Kolejne dwa dni urlopu wypoczynkowego pozwolą nam na 10-dniowy urlop od 1 do 10 stycznia.W lutym i marcu nie możemy liczyć na dłuższe weekendy. Kolejny czeka nas dopiero w kwietniu, w, która przypada w roku 2021 na 4 i 5 kwietnia.Najpopularniejszy z długich weekendów, weekend majowy, nie potrwa w 2021 roku zbyt długo. Pierwszy jego dzień, czyli- 1 maja - wypada w sobotę, aw poniedziałek. Jeśli marzy nam się dłuższy wypoczynek w tym miesiącu, to możemy wziąć 4 dni urlopu i cieszyć się 9-dniowa "majówką".Czerwiec to możliwość odpoczynku podczas czterodniowego przedłużonego weekendu, po, które w tym roku wypada 3 czerwca. Jeden dzień dodatkowego urlopu 4 czerwca, pozwoli nam wypocząć cztery dni.Nie mamy co liczyć na długie weekendy w miesiącach wakacyjnych. W tym roku(15 sierpnia) wypada w niedzielę.W 2021 roku to listopad będzie miesiącem pozwalającym na aż dwa przedłużone weekendy. 1 Listopada, czyli, wypada w poniedziałek. Tak więc od 30 października mamy trzy dni wolnego.11 listopada, czyli- w czwartek. Jeden dzień urlopu pozwoli nam na 4 dni wolnego.Niestety w roku 2021 rozczarują się Ci, którzy chcieliby dłużej celebrować. Dwa dni świąt wypadają w przyszłym roku w sobotę i w niedzielę.Przy planowaniu długich weekendów pamiętajmy jednak, że w 2021 roku za dwa świąteczne dni przypadające w sobotę, czyli za 1 maja - Święto Pracy i 25 grudnia - Boże Narodzenie, otrzymamy od pracodawcy dwa dodatkowe wolne dni.