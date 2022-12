Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2023?

Na ile długich weekendów pozwala nam układ kalendarza na 2023 rok? Wygląda na to, że w przyszłym roku siedem razy uda się nam przedłużyć weekend.

Długie weekendy możemy mieć w styczniu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu, listopadzie i grudniu.Styczniowy długi weekend rozpoczniemy 6 stycznia, w piątek, kiedy to wypada Święto Trzech Króli.Przedłużony weekend, jak co roku, będziemy mieć w kwietniu z okazji Świąt Wielkanocnych (8-10 kwietnia), wypadających jak zawsze w niedzielę i poniedziałek.Na majowy piknik możemy wyjechać już 29 kwietnia. 1 Maja wypada w poniedziałek, a 3 Maja w środę. Jeśli weźmiemy jeden dzień urlopu 2 maja, będziemy wypoczywać aż 5 dni. Jeśli weźmiemy dodatkowe dwa dni urlopu - 4 i 5 maja, przedłużymy sobie majówkę aż do 7 maja.W czerwcu na dłuższy weekend możemy wyjechać, jeśli weźmiemy jeden dzień dodatkowego urlopu po przypadającym w czwartek 8 czerwca, święcie Bożego Ciała.Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego obchodzone są 15 sierpnia i wypadają w 2023 roku we wtorek. Długi weekend w sierpniu będzie trwał od 12 do 15 sierpnia, pod warunkiem, że 14 sierpnia weźmiemy urlop.Kolejny przedłużony weekend możemy mieć w listopadzie. W 2023 roku 1 Listopada wypada w środę. Jeśli skorzystamy z urlopu wypoczynkowego 30 i 31 października, możemy mieć 5 dni wolnych. Święto Niepodległości wypada w 2023 roku niestety w sobotę, ale pracodawca i tak jest zobowiązany udzielić nam za ten dzień innego dnia wolnego.Święta Bożego Narodzenia w 2023 roku wypadają w poniedziałek i wtorek. Tak więc pozwala nam to wydłużyć poprzedzający je weekend i świętować cztery dni. Możemy pójść jeszcze dalej, wziąć urlop od 27 do 29 grudnia i odpoczywać aż do 1 stycznia.