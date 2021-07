Jakie wynagrodzenia po studiach doktoranckich w 2020 roku?

Mediana wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich wyniosła 7 500 PLN, czyli o 2 400 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 094 PLN.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w działach obsługi klienta w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia osób po studiach doktoranckich w 2020 roku Mediana wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich wyniosła 7 500 PLN, czyli o 2 400 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich Z różnym stażem pracy Najwyższe płace otrzymywali doktorzy ze stażem pracy od 11 do 15 lat. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich na różnych szablach organizacji w 2020 roku Dyrektorzy z tytułem doktora zarabiali przeciętnie 14 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po doktoranckich w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Absolwenci studiów doktoranckich zarabiali znacznie, bo o 3 710 PLN więcej w firmach o zagranicznym kapitale niż w rodzimych organizacjach. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich w firmach o różnej wielkości Absolwenci studiów doktoranckich najwięcej mogli zarobić w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także: Wynagrodzenia team leaderów w 2020 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 1 243 osób z tytułem doktora. 61% badanych stanowili mężczyźni. 38% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Staż pracy 37% badanych wynosił ponad 16 lat. 63% ankietowych pochodziło z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).Mediana wynagrodzeń osób po studiach doktoranckich wyniosła 7 500 PLN, czyli o 2 400 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 094 PLN. 25% najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 5 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 11 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 17 000 PLN. Kobiety po studiach doktoranckich zarabiały 6 150 PLN, a mężczyźni 8 600 PLN.Najwyższe płace otrzymywali doktorzy ze stażem pracy od 11 do 15 lat. Mediana ich zarobków wyniosła 8 369 PLN. Natomiast ich koledzy z krótszym stażem, między 2-3 lata, zarabiali o 2 194 PLN mniej – 5 829 PLN.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, dyrektorzy z tytułem doktora zarabiali przeciętnie 14 500 PLN. Kierownicy od 8 500 PLN do 10 000 PLN w zależności od wielkości zespołu jakim zarządzali. Natomiast specjaliści zarabiali od 4 700 PLN w przypadku młodszego do 7 363 PLN w przypadku starszego. Natomiast pracownicy szeregowi zarabiali przeciętnie 4 748 PLN.Absolwenci studiów doktoranckich zarabiali znacznie, bo o 3 710 PLN więcej w firmach o zagranicznym kapitale niż w rodzimych organizacjach.Absolwenci studiów doktoranckich najwięcej mogli zarobić w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich zarobków wyniosła 8 000 PLN.