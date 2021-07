Zarobki w IT: najlepiej opłacani specjaliści w I poł. 2021 roku

No Fluff Jobs przyjrzał się wynagrodzeniom specjalistów z branży IT w I półroczu 2021 roku. Z analizy wynika, że najlepiej wynagradzani byli eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, których zarobki sięgały 23 tys. zł netto + VAT w przypadku umowy B2B.

Najlepiej opłacani specjaliści IT w I połowie 2021

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Którzy specjaliści z IT zarabiali najwięcej? Wśród najlepiej opłacanych specjalistów IT w I połowie 2021 roku, według No Fluff Jobs, pierwsze miejsce zajęli eksperci ds. Security (cyberbezpieczeństwa).

Wydarzenia minionego roku sprawiły, że wiele firm zwróciło się w kierunku cyberbezpieczeństwa, a także migracji danych do chmury. Nie dziwi więc fakt, że eksperci ds. Security oraz specjaliści DevOps są tak pożądani i mogli liczyć na największe widełki wynagrodzenia w pierwszej połowie 2021 – mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs. – Branża IT szybko odrobiła pandemiczne straty i w pierwszej połowie 2021 roku odnotowaliśmy o ponad 120 proc. więcej aktywnych ofert względem tego samego okresu w 2020 roku. Obecnie (stan na pierwszy tydzień lipca) nasz licznik pokazuje aż 7200 aktywnych ofert pracy.

Project Managerowie zyskali najbardziej

Najbardziej poszukiwani specjaliści IT w I połowie 2021

Pandemia COVID-19 przyspieszyła proces cyfryzacji i automatyzacji, stąd zainteresowanie kwestiami cyberbezpieczeństwa, rozwiązaniami chmurowymi i migracją danych. To przełożyło się na zapotrzebowanie na ekspertów z tych dziedzin oraz wysokość ich wynagrodzeń.Z analizy No Fluff Jobs wynika, że w I półroczu najlepiej opłacani byliW ich przypadku dolna mediana widełek wynagrodzenia wyniosła 18 900 zł netto (+VAT) a górna 23 000 zł netto (+VAT) na umowę B2B oraz 12 500-18 500 zł brutto na umowę o pracę. Tuż za nimi znalazła się kategoria, czyli sztuczna inteligencja – 17 000-23 000 zł netto + VAT na B2B, 12 000-19 000 zł brutto na umowę o pracę oraz(16 800-22 000 zł netto + VAT na B2B, 12 600-18 000 zł brutto w przypadku umowy o pracę). W czołówce najlepiej opłacanych specjalistów znaleźli się także specjaliści od Business Intelligence, Big Data, Mobile, Backend oraz Fullstack, których mediana górnych widełek wynagrodzeń na B2B przekroczyła 20 000 zł netto (+VAT).Z danych No Fluff Jobs wynika, że w I połowie roku najwięcej zyskali Project Managerowie. Dolne widełki ich wynagrodzenia wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 33 proc. na umowę B2B i o 25 proc. na umowę o pracę. Na równie wysoki wzrost wynagrodzenia mogli liczyć UX Designerzy: dolne widełki wzrosły o 25 proc. na umowę B2B i 12,5 proc. na umowę o pracę, a dla specjalistów IT Support było to analogicznie 21 proc. i 25 proc.W pierwszym półroczu 2021 roku najwięcej ofert pracy na portalu No Fluff Jobs opublikowano w kategorii Backend. Stanowiły one 30 proc. wszystkich ogłoszeń. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się, prawie ex aequo, Fullstack i Frontend. Dużą popularnością cieszy się także Testing, który znalazł się tuż za podium. Kolejno w zestawieniu pojawiły się: DevOps, Mobile, Business Analyst.