Jakie wynagrodzenia po studiach podyplomowych w 2020 roku?

Mediana wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych wyniosła 6 703 PLN, czyli o około 1 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 000 PLN.

Przeczytaj także: Które studia podyplomowe zapewnią najwyższe zarobki?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych w różnych województwach Najwyższe płace otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 8 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych w wybranych branżach Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej w bankowości i telekomunikacji – 9 000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych z różnym stażem pracy Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej po 16 latach pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych na różnych szczeblach organizacji Dyrektorzy po studiach podyplomowych zarabiali przeciętnie 15 000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2020 roku udział wzięło 13 971 osób po studiach podyplomowych. 54% badanych stanowiły kobiety. 63% było po studiach wyższych magisterskich. 28% pracowało w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników. Staż pracy 36% badanych wynosił ponad 16 lat. 55% ankietowych pochodziło z miast powyżej 100 tys. mieszkańców (bez Warszawy).Mediana wynagrodzeń osób po studiach podyplomowych wyniosła 6 703 PLN, czyli o około 1 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju. Mediana płac osób bez tego typu studiów wyniosła 5 000 PLN. 25% najniżej wynagradzanych absolwentów zarabiało mniej niż 4 799 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 10 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 15 100 PLN. Kobiety po studiach podyplomowych zarabiały 5 800 PLN, a mężczyźni 8 000 PLN.Najwyższe płace po studiach podyplomowych otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 8 500 PLN. W samej Warszawie mediana wynagrodzeń wyniosła 9 169 PLN. Wynagrodzenie poniżej 5 000 PLN otrzymywali pracownicy z jednego województwa – świętokrzyskiego. Niewiele więcej zarabiali absolwenci podyplomówek w podkarpackim i lubelskim.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej w bankowości i telekomunikacji – 9 000 PLN. Niewiele niższe zarobki otrzymywali w branży ubezpieczeń i IT – odpowiednio 8 700 i 8 600 PLN. Poniżej 5 000 PLN absolwenci studiów podyplomowych zarabiali w kulturze i sztuce (4 525 PLN) oraz nauce i szkolnictwie (4 500 PLN).Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali najwięcej po 16 latach pracy. Mediana ich płac wyniosła 7 700 PLN. Dla porównania mediana zarobków pracowników w pierwszym roku pracy była niższa o 3 700 PLN i wynosiła 4 000 PLN.Dyrektorzy po studiach podyplomowych zarabiali przeciętnie 15 000 PLN. Kierownicy od 8 532 PLN jeśli zarządzali małym zespołem do 11 250 PLN jeśli zarządzali ponad setką osób. Specjaliści zarabiali od 4 200 PLN w przypadku młodszego doświadczeniem specjalisty do 7 000 PLN w przypadku doświadczonych pracowników. Mediana płac pracowników szeregowych wyniosła 3 900 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite osób z po studiach podyplomowych na wybranych stanowiskach.