Wynagrodzenia kierowników w 2020 roku

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków kierowników w 2020 roku wynosiła 7 641 PLN. Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 11 000 PLN.

Połowa kierowników otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 5 500 do 11 000 PLN.

Wyższe płace otrzymywali kierownicy w firmach o zagranicznym kapitale.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy w większych firmach zatrudniających powyżej 1000 oraz od 250 do 999 osób.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat oraz powyżej 16 lat.

Kierowniczki zarabiały 6 800 PLN, natomiast kierownicy 8 000 PLN. Kierownicy najmniejszych zespołów (do 10 osób) zarabiali przeciętnie 7 132 PLN, średnich (11-30 osób) 7 834 PLN, a dużych zespołów (31-100 osób) 8 787 PLN. Najwyższe płace otrzymywali kierownicy bardzo dużych zespołów (powyżej 100 osób) – mediana ich wynagrodzeń wyniosła 10 555 PLN.Podobnie jak w całym kraju, najwyższe zarobki otrzymywali kierownicy w województwie mazowieckim, dolnośląskim i małopolskim. Natomiast w dole zestawienia znajdują się województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Kierownicy największych zespołów z województwa świętokrzyskiego zarabiali około 5 000 PLN mniej niż ich koledzy z Mazowsza.Wyższe płace otrzymywali kierownicy w firmach o zagranicznym kapitale. W organizacjach o rodzimym kapitale kierownicy zarabiali o około 1/3 mniej.Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy w większych firmach zatrudniających powyżej 1000 oraz od 250 do 999 osób. Na niższe płace mogli liczyć kierownicy w mikro i małych firmach.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe wynagrodzenia otrzymywali kierownicy ze stażem pracy od 11 do 15 lat oraz powyżej 16 lat. Kierownicy małych i średnich zespołów na początku kariery zawodowej otrzymywali płace na poziomie mediany dla całego kraju lub nawet niższe.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach kierowniczych.