Które studia podyplomowe zapewnią najwyższe zarobki?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 wzięło udział 18 438 osób, które ukończyły studia podyplomowe. Większą grupę stanowili mężczyźni. Ankietę uzupełniło 57% mężczyzn i 43% kobiet.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Wynagrodzenie absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów podyplomowych po różnych kierunkach studiów Najwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę oraz informatykę. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali zdecydowanie więcej w firmach z kapitałem zagranicznym. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów podyplomowych, z różnym stażem pracy Najwięcej w 2019 roku zarabiali absolwenci studiów podyplomowych pracujący w firmach zagranicznych z najdłuższym stażem pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów podyplomowych w 2019 roku wyniosła 6 000 PLN brutto. Jest to o 1 215 PLN więcej od mediany całego badania, która wyniosła 4 785 PLN. Mężczyźni zarabiali zdecydowanie więcej niż kobiety. Różnica w medianie zarobków kobiet i mężczyzn wyniosła 2 300 PLN. Luka płacowa w 2019 roku w przypadku osób po studiach podyplomowych równa była 30,67%. Najwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymali absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli elektronikę i automatykę oraz informatykę. Ich wynagrodzenie wynosiło kolejno: 10 000 PLN brutto i 8 907 PLN brutto. Absolwenci prawa i administracji w 2019 roku zarabiali 5 600 PLN. Jest to kwota o 400 PLN niższa od mediany wynagrodzenia całkowitego wszystkich absolwentów studiów podyplomowych.Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali zdecydowanie więcej w firmach z kapitałem zagranicznym. Wynagrodzenia osób pracujących w organizacjach o przewadze kapitału zagranicznego były wyższe o około 3 000 PLN w porównaniu do osób zatrudnionych w firmach polskich. Osoby, które ukończyły studia podyplomowe i pracowały w firmach zagranicznych, zarabiały o 1 406 PLN więcej w porównaniu do absolwentów studiów wyższych bez dodatkowego dyplomu. Różnica wynagrodzeń w polskich organizacjach jest mniejsza. Absolwenci studiów podyplomowych zarabiali o 503 PLN więcej w porównaniu do osób posiadających wykształcenie wyższe zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewaga kapitału polskiego.Sprawdziliśmy, jak kształtowały się zarobki absolwentów studiów podyplomowych z uwzględnieniem stażu pracy i kapitału firmy. Najwięcej w 2019 roku zarabiali absolwenci studiów podyplomowych pracujący w firmach zagranicznych z najdłuższym stażem pracy. Największa różnica w zarobkach z podziałem na kapitał firmy wystąpiła wśród osób z najdłuższym stażem pracy. Osoby zatrudnione w firmach zagranicznych zarabiały o 40% więcej w porównaniu do absolwentów studiów podyplomowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego.