Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim i śląskim w 2019 roku

W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 27 231‬ osób zatrudnionych w województwach dolnośląskim i śląskim‭. W obu województwach przeważali mężczyźni stanowiąc 56-58% próby.‬‬‬

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediana wynagrodzenia całkowitego w województwach w 2019 roku Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim były jednymi z najwyższych w Polsce, ustępując jedynie tym na Mazowszu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Staż pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Mediana wynagrodzenia osób zatrudnionych w woj. dolnośląskim i śląskim z różnym stażem W obu województwach płace rosły wraz ze stażem pracy, ale to zarobki w województwie dolnośląskim były wyższe. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wielkość firmy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Mediana płac osób zatrudnionych w dolnośląskim i śląskim w firmach różnej wielkości Biorąc pod uwagę wielkość firmy wynagrodzenia były wyższe w województwie dolnośląskim. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Wyższe płace (o 10%) otrzymywali zatrudnieni w województwie dolnośląskim. W obu województwach znacznie wyższe wynagrodzenia otrzymywali mężczyźni. Luka płacowa w tych województwach wynosiła ponad 22%. Warto również nadmienić, iż mimo wyższych płac w województwie dolnośląskim, zarobki kobiet tam pracujących były ponad 20% niższe od wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych na śląsku.Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim były jednymi z najwyższych w Polsce, ustępując jedynie tym na Mazowszu. Płace na śląsku były wyraźnie niższe.W obu województwach płace rosły wraz ze stażem pracy, ale to zarobki w województwie dolnośląskim były wyższe. Różnica waha się od 320 PLN wśród pracowników w pierwszym roku pracy do 1 000 PLN wśród bardziej doświadczonych.Biorąc pod uwagę wielkość firmy wynagrodzenia były wyższe w województwie dolnośląskim niż śląskim. Różnice w zarobkach wynosiły od 7% (firmy liczące 10-49 pracowników) do 15% w przypadku dużych przedsiębiorstw.