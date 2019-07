Wynagrodzenia specjalistów ds. handlowych w 2018 roku

W 2018 roku w badaniu wzięło udział 1218 specjalistów ds. handlowych. Wśród nich było 309 kobiet i 909 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 4 640 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. handlowych zarabiał mniej niż 3 500 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 6 075 PLN brutto miesięcznie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Schemat 1. Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. handlowych w 2018 roku Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 4 640 PLN brutto miesięcznie. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Mediany wynagrodzeń osób różnej płci na różnych poziomach zatrudnienia w 2018 roku Mężczyźni zajmujący to stanowisko zarabiali nawet do 15% więcej niż kobiety. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tabela 1. Mediany płac specjalistów ds. handlowych w firmach o różnym typie kapitału i wielkości Wyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ds. handlowych w Poznaniu. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 469 PLN. Powyżej mediany ogólnopolskiej zarabiały również osoby pracujące w Warszawie (5 200 PLN) i Krakowie (4 927 PLN).Wykres 1. prezentuje wynagrodzenia kobiet i mężczyzn pracujących jako specjaliści ds. handlowych na różnych poziomach zatrudnienia. Mężczyźni zajmujący to stanowisko zarabiali nawet do 15% więcej niż kobiety. Co ciekawe, w 2018 roku mężczyźni będący specjalistami zarabiali tyle samo co kobiety będące starszymi specjalistami (4 927 PLN).W tabeli 1. przedstawione są wynagrodzenia specjalistów ds. handlowych w firmach z przewagą kapitału polskiego oraz zagranicznego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.