Najwyższe wynagrodzenia specjalistów oprócz IT w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia najwyżej opłacanych specjalistów w różnych województwach w 2020 roku Najwyżej wynagradzani specjaliści pracujący w województwie mazowieckim (więcej niż 8 250 PLN) zarabiali o 2 812 PLN więcej niż ich koledzy w województwie podlaskim (5 438 PLN). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia najwyżej opłacanych specjalistów z różnym poziomem wykształcenia Najwięcej zarabiali specjaliści z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 8 100 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 46 856 specjalistów. 54% badanych stanowili mężczyźni. 29% badanych było w wieku od 26 do 30 lat. 37% specjalistów było po studiach wyższych magisterskich. 28% pracowało w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników.Mediana wynagrodzeń specjalistów wyniosła prawie 5 100 PLN. Tyle samo wyniosła mediana ogólnopolska dla wszystkich stanowisk. Z uwagi na fakt, że artykuł dotyczy wysoko wynagradzanych specjalistów , w dalszej części zajmiemy się 25% najwyżej wynagradzanych. Pominiemy przy tym wszystkich specjalistów związanych z branżą IT, bo zapewne tekst dotyczyłby tylko tej grupy, a poświęcimy im kolejny artykuł.Najlepiej zarabiający specjaliści mogli liczyć na wynagrodzenia wyższe niż 6 750 PLN. Natomiast 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 8 961 PLN.Najwyżej wynagradzani specjaliści pracujący w województwie mazowieckim (więcej niż 8 250 PLN) zarabiali o 2 812 PLN więcej niż ich koledzy w województwie podlaskim (5 438 PLN). Jak w pozostałych przypadkach, najwięcej, pośród najwyżej opłacanych, zarabiali specjaliści z Warszawy – więcej niż 8 700 PLN.W przypadku stanowisk specjalistycznych ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia jest posiadane wykształcenie, a w przypadku niektórych stanowisk wykształcenie może być warunkiem koniecznym do pracy na danym stanowisku. Najwięcej zarabiali specjaliści z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim – 8 100 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowano listę najwyżej wynagradzanych stanowisk specjalistycznych.