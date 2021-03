Wynagrodzenia specjalistów w 2020 roku

Z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana całkowitych zarobków specjalistów w 2020 roku wynosiła 5 100 PLN, czyli dokładnie tyle co mediana dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych specjalistów zarabiało nie więcej niż 4 000 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych nie mniej niż 7 000 PLN brutto. Mediana płac specjalistek wyniosła 4 600 PLN, a specjalistów 5 731 PLN.

Młodsi specjaliści zarabiali przeciętnie 4 150 PLN, czyli o niecały 1 000 PLN mniej niż ogół specjalistów. Specjaliści zarabiali 5 094 PLN, natomiast starsi specjaliści otrzymywali przeciętnie wynagrodzenie w wysokości 6 800 PLN, czyli już o 1 700 PLN więcej niż specjaliści ogółem.Podobnie jak w pozostałych kategoriach, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy województwa mazowieckiego – 6 000 PLN. W samej Warszawie mediana płac specjalistów wyniosła 6 367 PLN. Zarobki specjalistów w pozostałych województwach mieściły się w przedziale 4 000 – 5 500 PLN. Najniższe płace otrzymywali specjaliści z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.Najwyższe zarobki otrzymywali specjaliści ze stażem pracy wynoszącym 11-15 lat. Mediana ich płac wyniosła 5 731 PLN. Zarobki pracowników ze stażem dłuższym niż 4 lata były dość zbliżone i wyniosły od 5 221 PLN do 5 600 PLN. Mniej zarabiali pracownicy na początku swojej kariery, ze stażem równym lub krótszym niż rok – 4 075 PLN.O ponad 1 600 PLN więcej zarabiali specjaliści zatrudnieni w firmach o zagranicznym kapitale – 6 320 PLN. Mediana płac w firmach polskich wynosiła 4 656 PLN.W 2020 roku specjaliści zarabiali najwięcej (6 000 PLN) w największych firmach, zatrudniających 1 000 i więcej osób. W organizacjach zatrudniających do 9 osób specjaliści zarabiali przeciętnie o prawie 2 000 PLN mniej.Najlepiej wynagradzaną branżą, z medianą płac powyżej 6 000 PLN wśród specjalistów, były technologie informatyczne, bankowość i telekomunikacja. Specjaliści byli najniżej wynagradzani w kulturze i sztuce. Ich przeciętne zarobki były niższe niż 4 000 PLN, a połowa badanych zarabiała w przedziale od 3 300 do 5 000 PLN.