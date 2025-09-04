Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla firm handlowych wiosna/lato 2025 przedstawia szczegółowe dane na temat wynagrodzeń ponad 30 000 pracowników w 197 firmach handlowych, działających głównie w branżach FMCG, spożywczej i modowej. Analiza obejmuje wynagrodzenia na różnych poziomach organizacji, podwyżki oraz benefity, podkreślając różnice płacowe między województwami i rolę płacy zmiennej dla przedstawicieli handlowych. Wyniki raportu pomagają zrozumieć aktualne trendy płacowe i ofertę benefitów w sektorze handlowym.

Przeczytaj także: Czy warto ustalać pułap wynagrodzenia dla sprzedawców?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak kształtują się wynagrodzenia całkowite na różnych poziomach stanowisk w firmach handlowych w 2025 roku

Jak wygląda struktura płacy zmiennej i podstawowej na stanowisku przedstawiciela handlowego

Jakie są różnice płacowe przedstawicieli handlowych między województwami (Wielkopolskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie)

Jakie podwyżki były realizowane w ostatnim roku oraz jakie benefity są najczęściej oferowane starszym specjalistom

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Porównanie wynagrodzeń w handlu - szczeble organizacji Poziom wynagrodzeń w firmach handlowych rośnie wraz ze szczeblem stanowiska. Początkujący pracownik fizyczny może liczyć na 5.555 zł brutto, a dyrektor pionu (D2) na 44.438 zł. Specjaliści eksperci zarabiają przeciętnie 12.742 zł. Liderzy i kierownicy osiągają wielokrotnie wyższe stawki od podstawowych stanowisk. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych - mediana 2025 Mediany całkowitych wynagrodzeń brutto przedstawicieli handlowych w firmach handlowych wiosną/lato 2025 wahają się od 7.739 zł dla stanowiska SM do 17.950 zł dla eksperta SE. Im wyższy poziom stanowiska, tym większe zarobki, a eksperci osiągają ponad dwa razy wyższe wynagrodzenie niż początkujący. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych w różnych województwach

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Wynagrodzenia starszych przedstawicieli handlowych - mapa regionów Mediana wynagrodzeń całkowitych starszych przedstawicieli handlowych różni się znacząco w zależności od województwa. Najwyższy poziom odnotowano w Wielkopolsce (10.441 zł), zaś najniższy na Śląsku (8.653 zł). Pozostałe regiony plasują się pośrednio, z wartościami od 9.552 zł (pomorskie) do 9.804 zł (mazowieckie). Różnice przekraczają 1.700 zł w skali kraju. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Podwyżki wynagrodzeń w firmach handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Podwyżki wynagrodzeń w sektorze handlowym vs. inne branże W ciągu ostatnich 12 miesięcy podwyżki dla pracowników handlu były zbliżone do tych we wszystkich firmach, jednak nieco niższe. Pracownicy fizyczni w handlu otrzymali średnio 6%, specjaliści 5%, a kadra zarządzająca 4,5%, wobec odpowiednio 7%, 6% i 5% w sektorze ogólnym. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Benefity oferowane w firmach handlowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. Sedlak & Sedlak Najpopularniejsze benefity dla specjalistów handlu Najczęściej oferowane benefity dla starszych specjalistów w handlu to dodatkowa opieka medyczna (94%), szkolenia zawodowe (86%), polisa na życie/NNW oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne, każdy z udziałem ponad 84%. Popularne są także praca zdalna i elastyczny czas pracy, dostępne dla ponad połowy pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm handlowych - wiosna/lato 2025. W badaniu wzięło udział 197 firm o profilu handlowym. Większość stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (34%), wielkopolskiego (11%) i pomorskiego (11%). Około 1/3 firm prowadziła działalność w branży FMCG, 16% w branży spożywczej, a 10% stanowiły firmy z branży modowej.W badaniu przeanalizowano wynagrodzenia ponad 30.000 pracowników z firm handlowych, zatrudnionych na 365 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni).Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. W artykule prezentujemy głównie wynagrodzenia całkowite, które uwzględniają, poza wynagrodzeniem zasadniczym również stałe dodatki oraz część zmienną wynagrodzenia (premie, prowizje i nagrody).W przypadku pracowników fizycznych nie ma dużych różnic w płacach na różnych poziomach stanowiska. Lider zarabia o około 1.700 PLN więcej niż pracownik początkujący. W przypadku specjalistów, ta różnica jest już większa. Specjalista ekspert zarabia ponad 6.600 PLN więcej od początkującego asystenta. Kierownicy wyższego szczebla (K2) zarabiają około 4 razy tyle co początkujący pracownicy fizyczni. Natomiast dyrektorzy wyższego szczebla (D2) zarabiają około 8 razy tyle co początkujący pracownicy.W raporcie poza wymienionymi poziomami, wyróżniamy również pracowników technicznych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów jednostki biznesowej oraz prezesów zarządów.Jednym z najczęściej występujących stanowisk w firmach o profilu handlowym jest przedstawiciel handlowy. Zarobki całkowite przedstawicieli handlowych ekspertów były o około 10.000 PLN wyższe niż poczatkujących przedstawicieli handlowych. Duży udział w wynagrodzeniach na tym stanowisku ma płaca zmienna: premie i prowizje.Na niższych poziomach, przedstawiciele handlowi otrzymywali płacę zmienną wynoszącą niecałe 30% wynagrodzenia podstawowego. Natomiast eksperci otrzymywali prawie 40% wynagrodzenia w postaci płacy zmiennejJednym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym, obok branży, pochodzenia kapitału i wielkości firmy, są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. Najwyższe płace otrzymywali przedstawiciele handlowi w Wielkopolsce, a najniższe na Śląsku, różnica wyniosła ponad 1.700 PLN.W raporcie płacowym prezentujemy także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe jaki i indywidualne oraz zmiany budżetów wynagrodzeń. Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli przyznawane w całej lub części organizacji. Pokazujemy podwyżki zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach dla pracowników różnych szczebli organizacji w firmach o profilu handlowym i we wszystkich firmach. Jak widać na wykresie, podwyżki zrealizowane w firmach handlowych były nieznacznie niższe niż te przyznane we wszystkich firmach we wszystkich grupach pracowników.Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów na stanowiskach oraz na poziomach, z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na poniższym wykresie prezentujemy benefity, jakie są najczęściej oferowane starszym specjalistom w firmach handlowych. Jako standard możemy uznać: dodatkową opiekę medyczną, szkolenia zawodowe, polisę na życie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Te świadczenia oferowane są około 90% starszych specjalistów. Ponad połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej.Raport płacowy dla firm handlowych Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 zawiera dane zbierane w okresie od listopada 2024 roku do marca 2025 roku.