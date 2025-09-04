Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025
2025-09-04 14:31
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak kształtują się wynagrodzenia całkowite na różnych poziomach stanowisk w firmach handlowych w 2025 roku
- Jak wygląda struktura płacy zmiennej i podstawowej na stanowisku przedstawiciela handlowego
- Jakie są różnice płacowe przedstawicieli handlowych między województwami (Wielkopolskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie)
- Jakie podwyżki były realizowane w ostatnim roku oraz jakie benefity są najczęściej oferowane starszym specjalistom
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak dla firm handlowych - wiosna/lato 2025. W badaniu wzięło udział 197 firm o profilu handlowym. Większość stanowiły firmy z województwa mazowieckiego (34%), wielkopolskiego (11%) i pomorskiego (11%). Około 1/3 firm prowadziła działalność w branży FMCG, 16% w branży spożywczej, a 10% stanowiły firmy z branży modowej.
W badaniu przeanalizowano wynagrodzenia ponad 30.000 pracowników z firm handlowych, zatrudnionych na 365 stanowiskach, przypisanych do pięciu szczebli organizacji (kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni).
Zebrane dane dotyczyły zarówno wynagrodzeń zasadniczych, podstawowych, całkowitych, jak i zmiennych. Raport zawiera również analizy dotyczące podwyżek oraz benefitów, z jakich mogą korzystać pracownicy. W artykule prezentujemy głównie wynagrodzenia całkowite, które uwzględniają, poza wynagrodzeniem zasadniczym również stałe dodatki oraz część zmienną wynagrodzenia (premie, prowizje i nagrody).
Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowiska
W przypadku pracowników fizycznych nie ma dużych różnic w płacach na różnych poziomach stanowiska. Lider zarabia o około 1.700 PLN więcej niż pracownik początkujący. W przypadku specjalistów, ta różnica jest już większa. Specjalista ekspert zarabia ponad 6.600 PLN więcej od początkującego asystenta. Kierownicy wyższego szczebla (K2) zarabiają około 4 razy tyle co początkujący pracownicy fizyczni. Natomiast dyrektorzy wyższego szczebla (D2) zarabiają około 8 razy tyle co początkujący pracownicy.
W raporcie poza wymienionymi poziomami, wyróżniamy również pracowników technicznych, dyrektorów zarządzających, dyrektorów jednostki biznesowej oraz prezesów zarządów.
Porównanie wynagrodzeń w handlu - szczeble organizacji
Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych
Jednym z najczęściej występujących stanowisk w firmach o profilu handlowym jest przedstawiciel handlowy. Zarobki całkowite przedstawicieli handlowych ekspertów były o około 10.000 PLN wyższe niż poczatkujących przedstawicieli handlowych. Duży udział w wynagrodzeniach na tym stanowisku ma płaca zmienna: premie i prowizje.
Na niższych poziomach, przedstawiciele handlowi otrzymywali płacę zmienną wynoszącą niecałe 30% wynagrodzenia podstawowego. Natomiast eksperci otrzymywali prawie 40% wynagrodzenia w postaci płacy zmiennej
Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych - mediana 2025
Wynagrodzenia przedstawicieli handlowych w różnych województwach
Jednym z kryteriów różnicowania danych, uwzględnianych w raporcie płacowym, obok branży, pochodzenia kapitału i wielkości firmy, są województwa. Na poniższej mapie prezentujemy wynagrodzenia całkowite starszych przedstawicieli handlowych w wybranych województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim i śląskim. Najwyższe płace otrzymywali przedstawiciele handlowi w Wielkopolsce, a najniższe na Śląsku, różnica wyniosła ponad 1.700 PLN.
Wynagrodzenia starszych przedstawicieli handlowych - mapa regionów
Podwyżki wynagrodzeń w firmach handlowych
W raporcie płacowym prezentujemy także dane związane z podwyżkami. Badamy zarówno podwyżki systemowe jaki i indywidualne oraz zmiany budżetów wynagrodzeń. Na poniższym wykresie prezentujemy podwyżki systemowe, czyli przyznawane w całej lub części organizacji. Pokazujemy podwyżki zrealizowane w ostatnich 12 miesiącach dla pracowników różnych szczebli organizacji w firmach o profilu handlowym i we wszystkich firmach. Jak widać na wykresie, podwyżki zrealizowane w firmach handlowych były nieznacznie niższe niż te przyznane we wszystkich firmach we wszystkich grupach pracowników.
Podwyżki wynagrodzeń w sektorze handlowym vs. inne branże
Benefity oferowane w firmach handlowych
Poza danymi wynagrodzeniowymi, w raporcie przedstawiamy również informacje dotyczące oferowanych benefitów na stanowiskach oraz na poziomach, z uwzględnieniem różnych kryteriów. Na poniższym wykresie prezentujemy benefity, jakie są najczęściej oferowane starszym specjalistom w firmach handlowych. Jako standard możemy uznać: dodatkową opiekę medyczną, szkolenia zawodowe, polisę na życie oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Te świadczenia oferowane są około 90% starszych specjalistów. Ponad połowa starszych specjalistów może korzystać ze świadczeń zwiększających elastyczność zatrudnienia: elastycznego czasu pracy i pracy zdalnej.
Najpopularniejsze benefity dla specjalistów handlu
O raporcie
Raport płacowy dla firm handlowych Sedlak & Sedlak - wiosna/lato 2025 zawiera dane zbierane w okresie od listopada 2024 roku do marca 2025 roku.
oprac. : Jagoda Jurczak / wynagrodzenia.pl
