Praca w handlu: na co mogą liczyć sprzedawcy?

Czy trudno jest obecnie o znalezienie pracy w handlu? Odpowiedzi na to i inne pytania dostarcza najnowsze opracowanie Grafton Recruitment, które dowodzi, że w drugim kwartale bieżącego roku liczba ofert pracy wzrosła o 16% rdr. Zapotrzebowanie na specjalistów od sprzedaży ciągle zatem dopisuje, ale jednocześnie widać jego wyraźne zróżnicowanie w zależności od stanowiska.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się popyt na pracowników sprzedaży?

Dlaczego tak bardzo potrzebni są obecnie doświadczeni sprzedawcy?

Na jakie wynagrodzenia mogą liczyć osoby rozpoczynające pracę w handlu?

Zmienność koniunktury, niepewność dotycząca rozwoju gospodarki, a także wzrost kosztów działalności wynikający z tegorocznych podwyżek wynagrodzeń minimalnych oraz kosztów energii sprawiają, że walka o klienta staje się coraz bardziej zacięta. Doświadczeni sprzedawcy w takich uwarunkowaniach są na wagę złota. Zapotrzebowanie na nich jest wyższe niż średnia zapotrzebowania na wiele innych ról w firmach – wyjaśnia Ewa Michalska, dyrektor zarządzająca Grafton Recruitment.

Wynagrodzenia w sprzedaży

Sprzedawca pełni kluczową rolę w każdej branży, a profesjonaliści zajmujący się sprzedażą oraz obsługą klienta mogą liczyć na wysokie zarobki, często dzięki nielimitowanym prowizjom i premiom za realizację planów sprzedażowych. Na wysokość ich wynagrodzenia wpływa doświadczenie i ponoszona odpowiedzialność, znajomość języków obcych oraz miejsce zatrudnienia. Oprócz standardowego wynagrodzenia pracownicy tych działów mogą liczyć na premie, których wysokość jest uzależniona od wyników – mówi Urszula Martyła, Business Development Manager w Grafton Recruitment.

Postawa handlowców – „zostaję i walczę”

Kiedy wszystko idzie zgodnie z planem i sprzedaż rośnie, wszyscy czują się zmotywowani i pełni energii. Prawdziwy test pojawia się w trudniejszych momentach, gdy kryzys w sprzedaży nie tylko wpływa na wyniki, ale również na morale zespołów sprzedażowych. Odpowiedzi naszych respondentów pokazują, że w takich chwilach większość handlowców nie poddaje się, ale podejmuje rękawicę – wyjaśnia Małgorzata Plato, Business Development Manager, Grafton Recruitment.

W drugim kwartale 2024 roku liczba ofert pracy w działach sprzedaży opublikowana na pracuj.pl była wyższa o 16% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023, a o 12% w porównaniu do punktu bazowego analizy, jakim był pierwszy kwartał 2023 roku. Tymczasem ogólna liczba ogłoszeń opublikowanych na tym portalu wzrosła jedynie o - odpowiednio 4% i 2%. Świadczy to o kluczowej roli działów handlowych w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.„Raport wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Dział sprzedaży 2024” Grafton Recruitment wskazuje jednocześnie na wyraźne zróżnicowanie popytu na pracowników w zależności od stanowiska. Podczas gdy w II kwartale br. średni wzrost liczby ogłoszeń o pracę w działach handlowych wyniósł 16% r/r, aż o 31% zwiększył się popyt na sprzedawców. Zapotrzebowanie na pozostałe role jest mniejsze, np. w przypadku przedstawicieli handlowych widoczny jest wzrost o 4,4% w stosunku do ubiegłego roku. Jednocześnie liczba ofert pracy dla kierowników sprzedaży zmalała o 5,9%, inżynierów sprzedaży o 4,7%, account managerów o 4,4%, a przedstawicieli handlowych o 4,4%.Jak wynika z „Raportu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. Dział sprzedaży 2024” Grafton Recruitment, pensja rozpoczynających pracę w handlu (nie licząc premii) wynosi od 5 000 zł brutto w branży FMCG w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu do 9 000 zł w branżach technicznych w Warszawie. Osoby mające od roku do trzech lat doświadczenia zarabiają od 5 500 zł w branży FMCG w Krakowie do 12 000 zł w farmacji i branży urządzeń medycznych oraz IT i telekomunikacji w Warszawie. Specjaliści ds. sprzedaży, którzy mogą pochwalić się od 3 do 5 lat pracy zarabiają od 8 000 zł w usługach B2B w Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Trójmieście do 15 000 zł w branży FMCG, IT i telekomunikacji w Warszawie. Tymczasem mający ponad 5 lat pracy handlowcy mogą liczyć na zarobki od 11 000 zł m.in. w branży FMCG w Łodzi i Krakowie do nawet 18 000 zł w IT i telekomunikacji w Warszawie.Zważywszy na to, że wynagrodzenie rośnie wraz ze zwiększeniem odpowiedzialności zawodowej, np. eksport Manager (tylko z j. angielskim) może liczyć na pensję w wysokości nawet do 20 000 zł. Na stanowisku Regional Managera w branży usług B2B pensja wynosi od 11 000 zł w Łodzi do 23 000 zł w Warszawie.Wynagrodzenia w objętych analizą działach sprzedaży wzrosły na przestrzeni roku o 5,3%. Najwyższe podwyżki otrzymali pracownicy sprzedaży w branżach technicznych (6,5%) oraz IT i telekomunikacji (6,2%). Nieco mniejszy wzrost uposażeń dotyczył farmacji i urządzeń medycznych (5,7% i usług B2B (4,4%), najmniejszy FMCG (3,7%).Z ankiety przeprowadzonej przez Grafton Recruitment na portalu LinkedIn, w której zapytano handlowców o to, co robią, gdy sprzedaż w firmie zaczyna spadać wynika, że zdecydowana większość z nich wybrałaby opcję „zostaję i walczę”.