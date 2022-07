Wynagrodzenia w handlu w 2021 roku

Mediana wynagrodzeń osób z branży handlowej wyniosła 5 150 PLN, 25% z nich zarabiało poniżej 4 000 PLN, a 25% powyżej 7 500 PLN.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2021 roku wzięło udział 11 966 osób z branży handlowej. 51% grupy stanowiły kobiety, 74% miało mniej niż 35 lat i 74% osób pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.Mediana wynagrodzeń osób z branży handlowej wyniosła 5 150 PLN, 25% z nich zarabiało poniżej 4 000 PLN, a 25% powyżej 7 500 PLN.Najwięcej zarabiały osoby z tytułem magistra inżyniera. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 6 966 PLN.Osoby z firm z przewagą kapitału zagranicznego otrzymywały wyższe o 25% zarobki od pracowników z firm z kapitałem polskim. Mediana wynagrodzeń w organizacjach zagranicznych wynosiła 6 080 PLN, natomiast w polskich 4 839 PLN.Dzieląc osoby pracujące w handlu ze względu na ich szczebel w organizacji można zauważyć sporą dysproporcję w wynagrodzeniach dyrektorów w porównaniu do pozostałych grup. Ich mediana płac wyniosła 15 000 PLN, a w grupie kierowników, którzy otrzymywali drugie co do wysokości wynagrodzenia, mediana ta wyniosła 7 000 PLN, czyli ponad dwa razy mniej.