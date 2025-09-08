Młodzi Polacy nie chcą pracować za płacę minimalną

Młodzi Polacy coraz wyraźniej nie są zainteresowani podejmowaniem pracy za najniższą krajową, widząc rozbieżność między ustawowym minimum a rynkową medianą wynagrodzeń. Według danych GUS oraz analizy Grupy Progres, sytuacja ta jest efektem rosnących oczekiwań finansowych oraz trudnej sytuacji materialnej młodego pokolenia. To nowe wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą dostosować oferty pracy, by skutecznie przyciągnąć i zatrzymać młode talenty na rynku pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak wysokie jest wynagrodzenie minimalne i mediany płac w Polsce w 2025 roku oraz jak różnią się zarobki młodych pracowników.

Dlaczego młodzi Polacy nie chcą pracować za najniższą krajową i jakie mają oczekiwania finansowe.

W jakich sektorach młodzi Polacy najczęściej podejmują pracę oraz jakie warunki wynagrodzenia są tam oferowane.

Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w kontekście zatrudniania i utrzymania najmłodszych pracowników.

Oferty na poziomie płacy minimalnej nie budzą dziś zainteresowania młodych Polaków. Widzą, że mediana płac w gospodarce jest dużo wyższa i kalkulują, że także na początku kariery powinni otrzymać propozycję powyżej ustawowego minimum. Jeśli tego nie dostają – rezygnują albo szukają innych form zarobku – komentuje Joanna Dargiewicz, Dyrektor Regionu w Grupie Progres.

Na większości prostych stanowisk produkcyjnych czy magazynowych oferowane są najniższe możliwe stawki, jednak młode osoby często mają preferencyjne warunki – nie płacą podatku dochodowego od kwoty nieprzekraczającej 85.528 zł, a jeśli posiadają status osoby uczącej się, przy umowach zlecenia nie odprowadzają składek ZUS. Dzięki temu wynagrodzenie brutto odpowiada kwocie, którą otrzymują „na rękę”.



W obecnych warunkach rynkowych zdarza się, że pracownicy z kilkuletnim stażem zarabiają mniej niż ci, którzy dopiero rozpoczynają ścieżkę zawodową. Takie rozwiązania powinny zachęcać młodych do podejmowania pracy i zdobywania pierwszego doświadczenia, jednak często różnica w wynagrodzeniu nie jest wystarczającą motywacją.



Zauważamy też, że coraz więcej młodych osób ma oczekiwania finansowe, które nie pokrywają się z realnymi możliwościami firm i nie są poparte doświadczeniem ani zaangażowaniem – mówi Justyna Lach, Dyrektor Linii Progres HR Logistics w Grupie Progres.

Dane GUS za II kwartał 2025 r. pokazują, że. Wskazuje to, że rynek pracy jest w stanie wchłonąć znaczną część młodych pracowników, jednak stopa bezrobocia w tej grupie (ok. 11proc.) pozostaje wyższa niż w populacji ogółem. Wpływ na tę sytuację może mieć, m.in., fakt, że część ofert pracy dla najmłodszej grupy zawodowej przewiduje najniższe wynagrodzenie.W marcu 2025 roku mediana wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w Polsce wyniosła, czyli o 7,7% więcej niż rok wcześniej. W grudniu 2024 r. mediana sięgała, przy czym najmłodsi pracownicy (do 24. roku życia) otrzymywali przeciętnie, a grupa w wieku 25-34 lata ponad. Dla porównania –. Różnica pomiędzy rynkową medianą a ustawowym minimum dobrze tłumaczy, dlaczego młodzi nie chcą podejmować pracy za najniższą stawkę.Nie bez znaczenia jest także sytuacja finansowa tej grupy. Według BIG InfoMonitor na koniec czerwca 2025 r.Niepokojące są też inne dane BIG InfoMonitor, z których wynika, że aż– to dwa razy więcej niż w starszych grupach wiekowych. Co gorsza, odsetek ten rośnie – rok temu wynosił 22 proc.Tylko co czwarty młody Polak byłby w stanie utrzymać się przez miesiąc bez dochodu, a. Dłużnikami są też młodzi dorośli w wieku 25–34 lat, szczególnie w obszarze usług telekomunikacyjnych, gdzie zaległości notuje blisko 56 tys. osób.Dane Grupy Progres za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że, w tym przede wszystkim w sektorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (301 tys.) oraz w produkcji wyrobów metalowych (207 tys.). Kolejnym ważnym obszarem jest, który zatrudnia 394 tys. młodych pracowników, z czego 249 tys. w dyskontach i hipermarketach. Wpracuje 237 tys. osób w tym wieku, przy czym 140 tys. zatrudnionych jest wNiechęć młodych do pracy za minimalną płacę nie jest kaprysem, lecz racjonalną kalkulacją. Różnice między płacą minimalną a medianą wynagrodzeń, rosnące koszty życia i zadłużenie sprawiają, że młodzi oczekują więcej niż minimum. Jeśli pracodawcy chcą skutecznie pozyskiwać talenty w tej grupie wiekowej, muszą zaoferować nie tylko wyższe wynagrodzenia, ale też elastyczność i realne ścieżki rozwoju.Z drugiej jednak strony nie wszystkim firmom szczególnie zależy na przyciąganiu wymagających najmłodszych pracowników – część traktuje ich jak jedną z wielu dostępnych grup, a przy braku odpowiedniego zainteresowania ze strony Polaków coraz częściej uzupełnia braki kadrowe pracownikami z zagranicy, którzy akceptują dostępne warunki.