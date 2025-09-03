eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaWynagrodzeniaPodwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

2025-09-03 00:30

Podwyżki czy cięcia budżetów: jak zmienia się rynek pracy specjalistów?

Jak zmienia się rynek pracy specjalistów? © pixabay.com

Czy 2025 rok to dobry czas na zmianę pracy lub podwyżkę? Najnowszy raport Hays Poland pokazuje, że choć rynek pracy specjalistów jest stabilny, firmy borykają się z ograniczeniami budżetowymi i spadającym zaangażowaniem pracowników. W artykule znajdziesz szczegółowe dane, trendy i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci ocenić swoje perspektywy zawodowe i zrozumieć wyzwania stojące przed pracodawcami.

Przeczytaj także: Rynek pracy, czyli pesymizm pracowników i problemy firm

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie plany rekrutacyjne formułują firmy na drugą połowę 2025 roku?
  • Dlaczego pracownicy coraz rzadziej otrzymują podwyżki i jak przekłada się to na ich zaangażowanie w pracę?
  • Jakie wyzwania kadrowe i budżetowe utrudniają rozwój firm?

Na skróty


  • 90 proc. pracodawców objętych badaniem planuje rekrutować w drugim półroczu 2025. Częściej niż w przeszłości motywują je zmianami strukturalnymi w firmie. Może to oznaczać, że transformacje biznesu ograniczają zapotrzebowanie na określone kompetencje, jednocześnie zwiększając popyt na inne.
  • Wyzwań rekrutacyjnych w drugiej połowie 2025 r. spodziewa się 49 proc. firm. Większość nie przewiduje, aby pozyskiwanie pracowników w najbliższym czasie miałoby stać się łatwiejsze lub trudniejsze.
  • Podwyżkę w tym roku otrzymało 43 proc. specjalistów i menedżerów, a satysfakcję z otrzymywanego wynagrodzenia zadeklarowało zaledwie 39 proc. respondentów. To o 2 pkt proc. mniej niż w styczniu br.

Pracodawcy znajdują się pod ogromną presją, która komplikuje procesy decyzyjne i niejednokrotnie wymaga od firm elastyczności. Nie pozostaje bez wpływu na kwestie kadrowo-płacowe.
Źródłem presji z jednej strony jest niepewne i podlegające dynamicznej transformacji środowisko biznesowe, które w ciągu kilku tygodni potrafi zmienić dotychczasowe zasady gry. Z drugiej strony wyzwaniem są kwestie kadrowe – malejące zaangażowanie pracowników, ograniczenia budżetowe uniemożliwiające konkurowanie o talent, a czasem również konieczność podejmowania trudnych decyzji o zmianach strukturalnych – zauważa Alex Shteingardt, Dyrektor Zarządzający Hays Poland, komentując wyniki badania do najnowszego raportu „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów”, w którym udział wzięło blisko 600 pracodawców oraz ponad 1000 specjalistów.

Oznacza to, że w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, w której coraz większą rolę odgrywa technologia i sztuczna inteligencja, poprzednie rozwiązania i schematy działania często przestają być skuteczne. Niejednokrotnie niesie to za sobą konieczność reorganizacji i digitalizacji biznesu oraz inwestycji w nowe kompetencje.

Na rynku jest stabilnie, choć nie bez problemów


Chociaż nie ma załamania na rynku pracy specjalistów i menedżerów, to nie można mówić o jego rozwoju. Wyniki badania Hays Poland pokazują, że aktualna sytuacja jest niejednoznaczna.

Opisując pierwszą połowę 2025 roku, firmy zauważają, że o pracę ubiegało się więcej osób niż w przeszłości (52 proc.), a dostępność kandydatów na stanowiska juniorskie była wystarczająca (29 proc.). Nie oznacza to jednak, że w Polsce mamy do czynienia z rynkiem pracodawcy. Równocześnie 44 proc. firm mierzyło się bowiem z oczekiwaniami finansowymi kandydatów, którym nie były w stanie sprostać, a 41 proc. twierdzi, że na rynku występował niedobór specjalistów i menedżerów.
Które z poniższych stwierdzeń opisują rynek pracy w pierwszej połowie roku 2025? (perspektywa firm)
  • O pracę ubiegało się więcej kandydatów niż w przeszłości - 52%
  • Kandydaci mieli nierealistyczne oczekiwania finansowe - 44%
  • Na rynku występował niedobór kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie - 41%
  • Dostępność kandydatów na stanowiska juniorskie była wystarczająca - 29%
  • Konkurencja o pracowników była wysoka - 28%

Źródło: Raport Hays Poland „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów”, sierpień 2025

Pięć najczęściej wskazywanych odpowiedzi. Możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi

Zdecydowana większość ankietowanych firm nie tylko rekrutowała w pierwszej połowie 2025 roku, ale ma podobne plany również na pozostałe miesiące. Chociaż jako powód najczęściej wskazują rozwój biznesu, to rekordowo dużo – co czwarta organizacja – swoje plany rekrutacyjne motywuje zmianami strukturalnymi. Co więcej, 49 proc. organizacji oczekuje trudności związanych z pozyskiwaniem pracowników.

Pracownicy dostrzegają wyzwania


Specjaliści i menedżerowie zauważają, że okoliczności do zmiany pracy nie są idealne, a poszukując nowego miejsca zatrudnienia, muszą uzbroić się w cierpliwość. Wskazują na to odpowiedzi na pytanie o ocenę swoich perspektyw zawodowych. W porównaniu z wynikami ze stycznia br., z 14 do 8 pkt proc. zmalał odsetek profesjonalistów zdecydowanie pozytywnie oceniających swoje szanse na rynku pracy. Wyraźny spadek odnotowała również odpowiedź „raczej pozytywnie”. Ponadto aż co trzeci profesjonalista nie potrafi ocenić swoich perspektyw na dzisiejszym rynku pracy.
Jak oceniasz perspektywę swojej kariery zawodowej? (perspektywa pracowników)
  • Zdecydowanie pozytywnie - 14% (styczeń 2025)/ 8% (lipiec 2025)
  • Raczej pozytywnie - 38%/26%

  • Trudno powiedzieć - 37%/34%

  • Raczej negatywnie - 9%/ 23%
  • Zdecydowanie negatywnie - 2%/9%

Źródło: Raporty Hays Poland „Raport płacowy 2025”, styczeń 2025, oraz „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów”, sierpień 2025

Optymistycznego myślenia nie ułatwiają pracownikom coraz trudniejsze starania o podwyżkę. Chociaż większość ankietowanych firm dokonała podwyżek w pierwszym półroczu 2025, to odsetek ten jest niższy od grupy pracodawców, którzy w styczniu br. deklarowali plany zwiększenia płac – 60 vs. 79 proc. W konsekwencji 57 proc. specjalistów nie otrzymało podwyżki w tym roku, a 86 proc. nie spodziewa się, że jeszcze ją otrzyma.
Firmy przyznają podwyżki rzadziej, niż planowały, co wyraźnie ostudziło oczekiwania pracowników wobec kolejnych wzrostów. Specjaliści czują się niedocenieni i odnotowują spadek satysfakcji z pracy. Rzutuje to na poziom ich zaangażowania i skutkuje faktem, że ponad 60 proc. z nich rozważa zmianę miejsca zatrudnienia – komentuje Alex Shteingardt.

62 proc. profesjonalistów rozważających zmianę pracodawcy, jako główny powód najczęściej wskazuje poziom wynagrodzenia. Brak podwyżek i satysfakcji z finansowego aspektu pracy mogą tymczasem prowadzić do spadku zaangażowania. Problem ilustrują wyniki raportu Hays – 35 proc. pracodawców i 45 proc. profesjonalistów jest zdania, że na przestrzeni minionego półrocza zaangażowanie kadr zmalało.

Zarobki to niejedyny problem


Respondenci zapytani o powody malejącego zaangażowania, wskazali na szereg różnych czynników. O ile kwestie finansowe pojawiały się najczęściej, to wielu ankietowanych wskazywało też na brak poczucia bezpieczeństwa (obawy przed utratą pracy), duże zmiany organizacyjne czy też zbyt duży nakład pracy. Źródłem przeciążenia pracą najczęściej są z kolei niedobory kadrowe lub braki kompetencyjne w zespołach.
Firmy doświadczają problemów kadrowych, lecz przeszkodą do ich rozwiązania często są ograniczone budżety. Wiele z nich znajduje się zatem w impasie – brakuje im pracowników i określonych kompetencji, lecz potrzeba poszukiwania oszczędności często uniemożliwia im zadbanie o obecne kadry oraz pozyskanie talentów z rynku – podkreśla Alex Shteingardt.

W takim kontekście, w celu utrzymania stabilności i dalszego rozwoju organizacji, niezbędna jest przemyślana strategia bazująca na aktualnej wiedzy i sprawdzonych praktykach.

O raporcie
Raport Hays Poland „Rynek pracy 2025. Półroczny przegląd trendów” został opracowany na podstawie danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w okresie od czerwca do lipca 2025 roku metodą CAWI wśród blisko 600 firm oraz ponad 1000 specjalistów. Jego celem jest przedstawienie aktualnych trendów na rynku pracy oraz weryfikacja, czy plany zadeklarowane na koniec ubiegłego roku zostały zrealizowane. Wyniki zostały zestawione z analogicznymi wartościami, uzyskanymi w badaniu opisanym na łamach „Raportu płacowego 2025” w styczniu tego roku.

Przeczytaj także: Technologie low-code/no-code zmieniają rynek IT, a cyberbezpieczeństwo walczy z deficytem specjalistów Technologie low-code/no-code zmieniają rynek IT, a cyberbezpieczeństwo walczy z deficytem specjalistów

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: rynek pracy, rekrutacje pracowników, tendencje na rynku pracy, rynek pracownika, brak pracowników

Przeczytaj także

Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

Rynek pracy specjalistów 2024

Rynek pracy specjalistów 2024

Aktywizacja zawodowa: jak wykorzystać potencjał emerytów?

Aktywizacja zawodowa: jak wykorzystać potencjał emerytów?

2025 rok pod znakiem rekrutacji i zmiany pracy?

2025 rok pod znakiem rekrutacji i zmiany pracy?

Demografia pogrąża rynek pracy. Aktywizacja zawodowa to mus

Demografia pogrąża rynek pracy. Aktywizacja zawodowa to mus

Rynek pracy spowolnił, ale ofert pracy nie brakowało

Rynek pracy spowolnił, ale ofert pracy nie brakowało

Rekrutacja pracowników i trendy w wynagrodzeniach w 2024 r.

Rekrutacja pracowników i trendy w wynagrodzeniach w 2024 r.

Rynek pracy: rekrutacje pracowników trwają, podwyżek nie widać

Rynek pracy: rekrutacje pracowników trwają, podwyżek nie widać

Rynek pracy: więcej ofert w sprzedaży, spadki w IT

Rynek pracy: więcej ofert w sprzedaży, spadki w IT

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne: jaki ma sens?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koniec papierowych formalności po kolizji: zobacz, jak działa mStłuczka

Koniec papierowych formalności po kolizji: zobacz, jak działa mStłuczka

Technologie low-code/no-code zmieniają rynek IT, a cyberbezpieczeństwo walczy z deficytem specjalistów

Technologie low-code/no-code zmieniają rynek IT, a cyberbezpieczeństwo walczy z deficytem specjalistów

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

Chińskie samochody elektryczne zdobywają Polskę, ale czy będą dostępne części zamienne?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

WIŚNIOWSKI zainwestuje w Małopolsce blisko 160 mln zł na rozbudowę zakładu

Cyberprzemoc nie dotyczy Twojego dziecka? Niekoniecznie. Poznaj 10 mitów, w które wierzą rodzice

Cyberprzemoc nie dotyczy Twojego dziecka? Niekoniecznie. Poznaj 10 mitów, w które wierzą rodzice

Koniec niemieckiego Eldorado? Więcej Polaków wraca z Niemiec niż wyjeżdża tam do pracy

Koniec niemieckiego Eldorado? Więcej Polaków wraca z Niemiec niż wyjeżdża tam do pracy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: