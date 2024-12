Dział prawny w liczbach, czyli ile zarabia prawnik

Przed nami kolejna porcja informacji o zarobkach, które źródłem jest opracowany przez Grafton Recruitment „Raport wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach”. Tym razem dowiadujemy się na jakie wynagrodzenia mogą liczyć specjaliści w działach prawnych. Ile zatem zarabia prawnik w Polsce?

Wskaźnik zapotrzebowania na role w działach prawnych w III kwartale 2024 roku osiągnął wartość 0,78

Stabilizacja zapotrzebowania na stanowiska w działach prawnych jest naturalnym efektem zmian organizacyjnych i adaptacji do nowych regulacji. Pracodawcy koncentrują się na strategicznych rolach, które mają realny wpływ na funkcjonowanie organizacji, co skutkuje wyraźnym wzrostem wynagrodzeń – mówi Michał Piernik, Division & Business Development Manager w Grafton Recruitment.

Specjaliści odpowiedzialni za zgodność prawną, ochronę danych i nadzór regulacyjny są nieodzowni dla stabilności firm, co znajduje odzwierciedlenie w polityce płac. Wzrosty wynagrodzeń dla kluczowych ról, takich jak prawnik in-house czy kierownik działu prawnego, wynikają z rosnącej liczby regulacji oraz potrzeby skutecznego zarządzania ryzykiem prawnym – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Wskaźnik zapotrzebowania na role w działach prawnych w III kwartale 2024 roku osiągnął wartość 0,78. Wynik ten jest niższy od wskaźnika ogólnorynkowego (1,04), co sugeruje umiarkowaną dynamikę wzrostu zatrudnienia. Wpływ na tę sytuację mogą mieć usprawnienia organizacyjne i technologiczne, które ograniczają potrzebę tworzenia nowych stanowisk. Jednocześnie kluczowe role zyskują na znaczeniu - zarządzanie ryzykiem w obszarze prawnym i zapewnianie zgodności regulacyjnej.Raport „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach” Grafton Recuitment wskazuje na istotne zróżnicowanie wynagrodzeń prawników w zależności od regionu. Warszawa pozostaje liderem pod względem wysokości płac – partnerzy w kancelariach oraz liderzy działów prawnych mogą tu liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 000 zł. W innych dużych ośrodkach miejskich, takich jak Łódź, poziom wynagrodzeń dla tych stanowisk jest zbliżony do stawek warszawskich. Sporą różnicę odnotowano w Poznaniu, gdzie partnerzy w kancelarii mogą liczyć na niższe wynagrodzenia, górna granica wynosi tam 40 000 zł.W przypadku prawników in-house, wynagrodzenia w stolicy wahają się od 12 000 zł do 22 000 zł, podczas gdy w Poznaniu mieszczą się w przedziale 11 000 zł – 17 000 zł. Również na stanowiskach juniorskich takich jak asystent prawny Warszawa wyróżnia się na tle innych miast, oferując wynagrodzenia na poziomie 7 000 zł – 9 000 zł, co plasuje ją w czołówce krajowej pod względem atrakcyjności płacowej.Analiza zarobków w 2024 roku wskazuje na wyraźne podwyżki dla kluczowych ról w działach prawnych. Wynagrodzenia kierowników działu prawnego wzrosły o 8,7%, a prawników in-house o 8,3%, co odzwierciedla ich rosnącą wartość dla organizacji. Z kolei asystenci prawni odnotowali wzrost pensji na poziomie 6,8%, a młodsi prawnicy o 6,4%. Najniższe podwyżki wynagrodzeń dotyczyły specjalistycznych ról, takich jak Head of Compliance - tu wzrost wyniósł jedynie 0,5%, oraz specjalista/inspektor ochrony danych osobowych, których wynagrodzenia wzrosły o 0,2%.