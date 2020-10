Ile zarabiają prawnicy?

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 268 prawników zatrudnionych na etatach, z czego 57% stanowiły kobiety. 25% prawników zarabia mniej niż 4 160 PLN brutto, natomiast 25% zarabia powyżej 7 760 PLN. Prawnikiem można nazwać osobę, która ukończyła studia prawnicze, niezależnie od tego czy uzyskała prawo do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego np. radcy prawnego, adwokata czy sędziego, czy też nie. Osoba nieposiadająca dodatkowego tytułu zawodowego może sporządzać umowy czy udzielać porad prawniczych.

fot. mat. prasowe Tabela 1. Wynagrodzenia prawników w firmach o różnym pochodzeniu kapitału Największa różnica w wynagrodzeniach jest zauważalna w przypadku starszych specjalistów.

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają więcej niż pracujący w polskich firmach. Największa różnica jest zauważalna w przypadku starszych specjalistów. Co czwarty prawnik będących starszym specjalistą zatrudnionym w firmie z przewagą kapitału zagranicznego zarabia więcej niż 13 460 PLN brutto, w polskich firmach – o prawie 5 000 PLN mniej.Wynagrodzenia prawników różnią się w zależności od miasta, w którym pracują. Najwyższe zarobki otrzymują prawnicy pracujący w Warszawie. 25% starszych specjalistów zatrudnionych w stolicy otrzymuje powyżej 11 350 PLN. Najniższe zarobki otrzymują młodsi specjaliści zatrudnieni w Poznaniu.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń najwyższe wynagrodzenia otrzymują prawnicy zatrudnieni w konsultingu finansowym (podatki, inwestycje, audyt, doradztwo). Co czwarty prawnik pracujący w tej branży zarabia powyżej 9 700 PLN. Co ciekawe najniższe zarobki otrzymują prawnicy pracujący w branży prawniczej świadczącej usługi dla ludności. 25% z nich zarabia mniej niż 3 070 PLN.