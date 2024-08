Mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim w 2023 roku wyniosła 8 317 PLN brutto i była wyższa o ponad 1 000 PLN od mediany dla całego kraju.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2021 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 1. Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2023 roku Mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim w 2023 roku wyniosła 8 317 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia pracowników z różnym stażem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 2. Wynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy w woj. mazowieckim Najniższe płace otrzymywały osoby pracujące rok lub mniej – 5 705 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia w wybranych branżach

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 3. Wynagrodzenia w wybranych branżach w woj. mazowieckim W 2023 roku wcale nie IT (mediana płac 10 300 PLN) było najwyżej wynagradzaną branżą w województwie mazowieckim. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wykres 4. Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości w woj. mazowieckim Zarobki pracowników najmniejszych firm (zatrudniających do 9 osób) były w 2023 roku zdecydowanie niższe, o mniej więcej 1/3, od zarobków pracowników firm o zatrudnieniu powyżej 1 000 pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Wynagrodzenia na różnych szczeblach organizacji

Przeczytaj także: Wynagrodzenia w województwie mazowieckim w 2018 roku

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2023 uczestniczyło 18 765 osób z województwa mazowieckiego. Z czego 53% stanowiły kobiety, 42% osób miało wykształcenie wyższe magisterskie, 872% zatrudnionych było w firmach prywatnych, a 42% pracowało od ponad 11 lat.(wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim w 2023 roku wyniosła 8 317 PLN brutto i była wyższa o ponad 1 000 PLN od mediany dla całego kraju. 25% najniżej wynagradzanych pracowników zarabiała nie więcej niż 6 200 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywała przeciętną płacę nie niższą niż 12 200 PLN. Mediana zarobków mężczyzn wyniosła 9 051 PLN, a kobiet 7 800 PLN, czyli o ponad 1 200 PLN mniej niż mężczyzn.Najniższe płace otrzymywały osoby pracujące rok lub mniej – 5 705 PLN, czyli o ponad 2,5 tys. PLN mniej niż wyniosła mediana w mazowieckim. Pracownicy, których łączny staż pracy wynosił ponad 16 lat zarabiali przeciętnie 10 000 PLN, czyli prawie połowę więcej niż początkujący pracownicy.W 2023 roku wcale nie IT (mediana płac 10 300 PLN) było najwyżej wynagradzaną branżą w województwie mazowieckim. Nieznacznie, o 500 PLN przegoniła ją branża bankowości. Przeciętne zarobki na poziomie 10 000 PLN otrzymywali również pracownicy firm energetycznych. Jak co roku, najniższe płace, poniżej 7 tys. PLN, otrzymywali zatrudnieni w branży usług dla ludności, w sektorze publicznym, kulturze i sztuce oraz nauce i szkolnictwie, które zamyka zestawienie.Zarobki pracowników najmniejszych firm (zatrudniających do 9 osób) były w 2023 roku zdecydowanie niższe, o mniej więcej 1/3, od zarobków pracowników firm o zatrudnieniu powyżej 1 000 pracowników.Według danych OBW, pracownicy szeregowi zarabiali około połowy przeciętnych zarobków kierowników i trochę więcej niż ¼ przeciętnej płacy dyrektora. Natomiast mediana płac specjalistów wyniosła 7 910, czyli o 400 PLN mniej niż wyniosła mediana wynagrodzeń w województwie mazowieckim.