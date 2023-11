Gotowe projekty CV: Twoja tajna broń w poszukiwaniu pracy

Pracodawcy coraz większą uwagę skupiają na tym, aby kandydat na stanowisko pracy był osobą wykwalifikowaną. Na pierwszym etapie rekrutacji możesz to udowodnić tylko poprzez swoje dokumenty aplikacyjne. Profesjonalne Curriculum Vitae i list motywacyjny to Twoja przepustka do otrzymania zatrudnienia. Postaraj się, aby były one napisane w sposób nienaganny i jak najlepiej przedstawiający Twoje kompetencje. Jak to zrobić? Możesz skorzystać z dwóch rozwiązań: postarać się samodzielnie stworzyć taki dokument lub wykorzystać gotowe projekty CV. Poniższy artykuł wyjaśni oba sposoby.

Gotowe szablony CV

Wejdź na stronę generatora CV. Kliknij „Rozpocznij”, a następnie „Utwórz nowe CV” – właśnie rozpoczynasz tworzenie swojego życiorysu. Tworzenie CV za pomocą generatora polega na wypełnieniu swoimi danymi formularza, który pojawi się przed Tobą. Dużym udogodnieniem jest to, że podczas wpisywania informacji gotowa wersja CV pojawia się w czasie rzeczywistym obok formularza. Dzięki temu na bieżąco widzisz, jak wygląda Twój dokument. Każde CV musi posiadać podstawowe sekcje. Dzięki gotowemu szablonowi nie musisz się o to martwić. Zawiera on kluczowe w życiorysie części: dane osobowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, języki, hobby i zainteresowania, które wystarczy wypełnić swoimi danymi. Dodatkowo podane są także sekcje dodatkowe, które można, ale nie trzeba umieszczać w swoim podaniu, np. certyfikaty, kursy, wolontariaty. Kreator zawiera także część, o której często się zapomina, tworząc CV samodzielnie. Jest to klauzula RODO, która jest niezbędna w profesjonalnym dokumencie. Jeśli już wypełnisz cały dokument informacjami o sobie, musisz zadbać o jego wygląd. Każdy szablon możesz w dowolny sposób modyfikować. Kreator daje Ci możliwość zmiany rodzaju czcionki oraz jej wielkości. Możesz dobrać także odstępy między wierszami. Dodatkową zaletą jest dowolna zmiana kolorystyki dokumentu, dzięki czemu staje się on w pełni spersonalizowany. Ostatnim krokiem jest kliknięcie „Pobierz” i Twoje profesjonalne CV jest gotowe!

Samodzielne tworzenie CV

Podsumowanie

Starając się o pracę, musisz mieć pewność, że Twoje dokumenty aplikacyjne są profesjonalne. Jeśli chcesz zostać zatrudniony, nie możesz dostarczyć pracodawcy byle jakiego podania. Powinieneś zadbać o każdy szczegół dokumentu, zarówno w kwestii informacji w nim zawartych, jak i o aspekt wizualny. Najprostszym i najpewniejszym wyborem jest skorzystanie z gotowych wzorów CV Dzięki możliwościom, jakie daje Ci internet, nie musisz już siedzieć przed pustą kartką papieru i zastanawiać się, jak powinno wyglądać Twoje CV. Wystarczy, że wejdziesz w wyszukiwarkę i skorzystasz z profesjonalnych, gotowych projektów Curriculum Vitae.W sieci istnieją strony, które zajmują się tworzeniem skutecznych szablonów CV i listów motywacyjnych. Ich zadaniem jest udostępnienie Curriculum Vitae stworzonych przez profesjonalistów. Te osoby doskonale wiedzą, jak powinien wyglądać taki dokument. Dbają o każdy szczegół, po to, abyś Ty – jako użytkownik – miał uproszczone zadanie do minimum. Gotowe wzory CV to propozycje, które wystarczy wypełnić własnymi danymi i informacjami o sobie.W bibliotece, w której znajdują się takie projekty, możesz znaleźć mnóstwo nowoczesnych i profesjonalnych przykładów Curriculum Vitae. Zainspiruj się do stworzenia idealnego życiorysu na ich podstawie. Taka baza zazwyczaj oferuje różne przekroje dokumentów: od tradycyjnych, stonowanych, po kreatywne i kolorowe przykłady CV Dodatkowo możesz mieć pewność, że posiadają one nienaganną budowę, odpowiednią formę, a także wszystkie wymagane przez pracodawcę sekcje i informacje. Oprócz tego przykuwają uwagę pięknym wyglądem i nienaganną prezentacją.W pierwszej kolejności musisz znaleźć platformę, która posiada możliwość skorzystania z proponowanych przez nią gotowych projektów. Osobiście możemy polecić sprawdzony przez nas generator CV Jobseeker, który proponuje profesjonalne formy i nietuzinkowe wzory. Twoim zadaniem jest jedynie wybranie odpowiadającego Ci szablonu i wypełnienie luk, które podpowiada Ci kreator. Dzięki temu nie musisz się martwić o to, jakie dokładnie dane powinieneś umieścić w swoim życiorysie.Jak skorzystać z generatora CV w kilku prostych krokach:Drugim sposobem na napisanie swojego CV jest jego samodzielne stworzenie od A do Z. Jest to możliwe, jednakże dużo trudniejsze i bardziej czasochłonne. Jeśli masz już doświadczenie w pisaniu Curriculum Vitae, możesz pokusić się o ten sposób. W przypadku, gdy nie potrafisz jeszcze tworzyć tego typu dokumentu, polecamy skorzystanie z generatora.Pamiętaj, że samodzielne stworzenie Curriculum Vitae zaczyna się od całkowicie pustej kartki. Musisz sam zdecydować, jakie informacje powinieneś podać w życiorysie, jak je podzielić na sekcje, a także jaki format wybrać. Nie jest to łatwe zadanie – można popełnić wiele błędów, które sprawią, że Twój dokument będzie nieczytelny lub mało profesjonalny.Rozpoczynając samodzielne tworzenie życiorysu, musisz zadecydować, jakiego formatu użyjesz. Może być to CV chronologiczne lub funkcjonalne. Pierwsze z nich polega na podaniu informacji w kolejności chronologicznej lub za pomocą odwróconej chronologii.Forma funkcjonalna polega na umieszczeniu w pierwszej kolejności informacji najważniejszych z punktu widzenia pracodawcy, np. umiejętności i kwalifikacji kandydata.Tworząc CV samemu, musisz pamiętać najważniejszych sekcjach. Kreator podsuwa Ci gotowe nagłówki, a w tym przypadku powinieneś sam zadecydować, co należy umieścić w dokumencie. Koniecznie pamiętaj o nagłówku, w którym umieścisz swoje dane osobowe, datę oraz miejscowość. Następnie, w zależności od formy, którą wybrałeś, opisz swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności, języki i zainteresowania. Możesz dopisać także sekcje dodatkowe, np. certyfikaty i kursy.Pisząc Curriculum Vitae samodzielnie, zadbaj o jego przejrzystość. Pamiętaj, że dokument nie powinien przekraczać jednej kartki A4, ale informacje nie mogą być w nim nawciskane na siłę. Dokument musi być czytelny i schludny, aby pracodawca nie miał problemu z wyszukaniem interesujących go informacji. Najlepiej, abyś zastosował kolorowe nagłówki. Uważaj jednak, aby CV nie było zbyt kolorowe – w końcu to dokument formalny.Podsumowując: da się samodzielnie stworzyć Curriculum Vitae. Pytanie brzmi, czy warto? Po pierwsze, wymaga to od Ciebie dużo więcej czasu i zachodu, po drugie – nie masz pewności, czy stworzyłeś je prawidłowo. Dlatego polecamy korzystanie z gotowych rozwiązań, jakimi są profesjonalne wzory CV wymagające od Ciebie jedynie uzupełnienia luk swoimi informacjami. Spróbuj raz stworzyć życiorys w tego typu kreatorze, a już nigdy nie będziesz chciał robić tego samodzielnie.