Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2023

Dobiega końca rok 2022, a niektórzy już przyglądają się kalendarzowi na 2023 rok. Na ile dni wolnych od pracy mogą liczyć pracownicy? Jak wygląda przyszłoroczny kalendarz świąt? Kiedy możemy wybrać się na długi weekend, a kiedy zaplanować letni urlop?

Dni wolne od pracy 2023

W 2023 roku za Narodowe Święto Niepodległości wypadające w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny.

Kalendarz świąt 2023

1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

– Nowy Rok (niedziela) 6 stycznia – Święto Trzech Króli (piątek)

– Święto Trzech Króli (piątek) 9 kwietnia – Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela)

– Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela) 10 kwietnia – Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek)

– Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek) 1 maja – Święto Pracy (poniedziałek)

– Święto Pracy (poniedziałek) 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja(środa)

– Święto Konstytucji 3 Maja(środa) 28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

– Zielone Świątki (niedziela) 8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

– Boże Ciało (czwartek) 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek) 1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)

– Wszystkich Świętych (środa) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (sobota)

– Narodowe Święto Niepodległości (sobota) 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek)

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia (poniedziałek) 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (wtorek)

Urlop 2023 - kiedy najlepiej?

Pracownikom w Polsce przysługuje 13 dni ustawowo wolnych od pracy. W 2022 roku 5 spośród tych dni wypadało w soboty i niedziele. A jak będzie w 2023 roku?W 2023 roku w niedzielę wypada Nowy Rok, a także jak zawsze - pierwszy dzień Wielkanocy i Zielone Świątki. Natomiast w sobotę wypada Narodowe Święto Niepodległości.Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny, który wyznacza pracodawca. W 2023 roku świętem wypadającym w sobotę będzie 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości.Na pierwszy długi weekend możemy się udać już w styczniu. Święto Trzech Króli wpada w tym roku w piątek.Przedłużony weekend będziemy mieć w kwietniu z racji Świąt Wielkanocnych (8-10 kwietnia).Majówka w 2023 roku może być dłuższa niż w 2022. 1 Maja wypada w poniedziałek, a 3 Maja w środę. Biorąc jeden dzień urlopu 2 maja, dodając weekend 29-30 kwietnia, możemy wypoczywać aż 5 dni. Jeśli potrzebujemy dłuższego odpoczynku, dodatkowe dwa dni urlopu, pozwolą nam przedłużyć majówkę aż do 7 maja.W czerwcu na dłuższy weekend możemy wyjechać, jeśli weźmiemy jeden dzień dodatkowego urlopu po przypadającym w czwartek 8 czerwca, święcie Bożego Ciała.Cztery dni wolnego możemy mieć w sierpniu, ponieważ Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia, wypadają w tym roku we wtorek. Wystarczy wziąć 14 sierpnia jeden dzień urlopu.1 Listopada wypada w 2023 roku w środę, tak więc biorąc dwa dni urlopu 30 i 31 października, możemy mieć aż pięć dni na odwiedzanie grobów. Święto Niepodległości wypada natomiast w sobotę, ale pracodawca jest zobowiązany udzielić nam za ten dzień innego dnia wolnego.Święta Bożego Narodzenia w 2023 roku możemy sobie nieco przedłużyć. Wigilia wypada w niedzielę, razem z poprzedzającą ją sobotą, możemy aż cztery dni świętować. Biorąc trzy dni dodatkowego urlopu, możemy przedłużyć świąteczne wakacje aż do 1 stycznia.