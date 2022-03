Wynagrodzenia 2021. Najwyżej i najniżej opłacane branże

Branża IT jest najlepiej opłacaną branżą © pixabay.com

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW), w 2021 roku najwyżej opłacaną była branża IT. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 8 000 PLN brutto. Wysokie zarobki otrzymywali również pracownicy bankowości (7 290 PLN).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2021 roku W 2021 roku najwyżej opłacaną była branża IT. Mediana wynagrodzeń w tej branży wyniosła 8 000 PLN brutto. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń na różnych szczeblach zatrudnienia w najwyżej i najniżej opłacanych branżach Największe dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy najwyżej i najniżej opłacanymi branżami widoczne są na szczeblu dyrektorskim. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w dwóch najwyżej i najniżej opłacanych branżach Największe różnice widoczne są w bankowości oraz nauce i szkolnictwie. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Najniżej opłacanymi branżami były: usługi dla ludności oraz nauka i szkolnictwo. Mediana płac w tych branżach wyniosła około 4 500 PLN, czyli była o ponad 43% niższa niż w najwyżej opłacanej branży.Dyrektorzy w IT i bankowości otrzymywali wynagrodzenia na podobnym poziomie. Na pozostałych szczeblach organizacji zarobki w IT były wyższe.Największe dysproporcje w wynagrodzeniach pomiędzy najwyżej i najniżej opłacanymi branżami widoczne są na szczeblu dyrektorskim. Dyrektorzy w IT i bankowości zarabiali ponad dwa razy więcej niż dyrektorzy zatrudnieni w nauce i szkolnictwie.Zarówno w najwyżej jak i najniżej opłacanych branżach mężczyźni zarabiali więcej niż kobiety. Największe różnice widoczne są w bankowości oraz nauce i szkolnictwie, gdzie kobiety zarabiały o ponad 30% mniej niż mężczyźni.