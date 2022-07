Wynagrodzenia w branży IT w 2021 roku

Mediana płac w branży IT wyniosła 8 000 PLN. 25% osób z tej branży zarabiało powyżej 11 650 PLN.

Przeczytaj także: Programiści poszukiwani. Fullstack z największym wzrostem wynagrodzeń

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany miesięcznych wynagrodzeń osób w branży IT na różnym szczeblu w organizacji W branży IT najniższe stawki otrzymywały osoby początkujące i pracownicy szeregowi. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób w branży IT z różnym poziomem wykształcenia Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera z medianą równą 10 000 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Miesięczne wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn w branży IT w 2021 roku Mediana wynagrodzeń kobiet wyniosła 6 622 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Analizując wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w niniejszym artykule prezentujemy wynagrodzenia w branży IT. W badaniu w 2021 roku wzięło udział 8 681 osób z branży IT. 95% osób w tej grupie pracowało w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, 70% stanowili mężczyźni, a 74% osób miało mniej niż 35 lat.Mediana płac w branży IT wyniosła 8 000 PLN. 25% osób z tej branży zarabiało powyżej 11 650 PLN.W branży IT najniższe stawki otrzymywały osoby początkujące i pracownicy szeregowi - mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 000 PLN. Mediany wynagrodzeń team liderów, kierowników i dyrektorów zaczynały się od 10 000 PLN.Najwyższe zarobki otrzymywały osoby z tytułem magistra inżyniera z medianą równą 10 000 PLN. Najmniej zarabiały osoby z wykształceniem średnim, bądź pomaturalnym. Ich mediana płac wyniosła 5 821 PLN.Badanie pokazało również różnice w wysokości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Mediana w pierwszej grupie wyniosła 6 622 PLN, natomiast w drugiej 8 500 PLN, czyli o 28% więcej.