Wynagrodzenia w przemyśle ciężkim w 2020 roku

Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle ciężkim wyniosła 5 700 PLN, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju i o 250 PLN więcej niż wyniosła mediana w przemyśle lekkim.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w różnych województwach w 2020 roku Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 497 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w firmach różnej wielkości w 2020 roku Pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim zarabiali najwięcej w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w przemyśle ciężkim w wybranych działach w 2020 roku Spośród wybranych działów najwyższe płace w branży przemysłu ciężkiego otrzymywali pracownicy w działach IT, badań i rozwoju oraz zakupów. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń pracowników na różnych szczeblach organizacji w przemyśle ciężkim w 2020 roku Dyrektorzy w firmach przemysłu ciężkiego zarabiali 16 500 PLN. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń udział wzięło 6 514 osób zatrudnionych w firmach z branży przemysłu ciężkiego. 79% badanych stanowili mężczyźni. 33% miało wykształcenie wyższe magisterskie inżynierskie. 29% pracowało w firmach zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Staż pracy 26% badanych wynosił ponad 16 lat.Mediana wynagrodzeń pracowników w przemyśle ciężkim wyniosła 5 700 PLN, czyli o 600 PLN więcej niż mediana dla całego kraju i o 250 PLN więcej niż wyniosła mediana w przemyśle lekkim. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało mniej niż 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych więcej niż 8 000 PLN. A 10% najwyżej wynagradzanych zarabiało nie mniej niż 12 000 PLN. Kobiety w tej branży zarabiały przeciętnie 5 100 PLN, natomiast mężczyźni 5 800 PLN.Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle ciężkim otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim – 6 497 PLN. Mediana zarobków w samej Warszawie była wyższa i wyniosła 7 900 PLN. Poniżej 5 000 PLN zarabiali przeciętnie pracownicy w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim oraz lubelskim.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, pracownicy zatrudnieni w przemyśle ciężkim zarabiali najwięcej w największych firmach, zatrudniających 1000 i więcej pracowników. Mediana ich płac wyniosła 6 500 PLN. Dla porównania pracownicy z najmniejszych firm (1-9 pracowników) zarabiali o 1 661 PLN mniej – 4 839 PLN.Spośród wybranych działów najwyższe płace w branży przemysłu ciężkiego otrzymywali pracownicy w działach IT, badań i rozwoju oraz zakupów. Niższe wynagrodzenia, niższe lub równe 5 000 PLN, otrzymywali pracownicy produkcji, magazynów oraz administracji i biura zarządu.Dyrektorzy w firmach przemysłu ciężkiego zarabiali 16 500 PLN. Kierownicy otrzymywali pensję od 8 278 PLN w przypadku gdy kierowali małym zespołem do 13 708 PLN, gdy mieli pod sobą bardzo duży zespół pracowników. Specjaliści zarabiali od 4 435 PLN, w przypadku młodszych stażem do nawet 7 300 PLN jeśli chodzi o doświadczonych pracowników. Natomiast wynagrodzenia brygadzistów wynosiły 5 300 PLN. O ponad 1 200 PLN mniej zarabiali pracownicy szeregowi – 4 075 PLN.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite w przemyśle ciężkim na wybranych stanowiskach.