Wynagrodzenia w przemyśle rosną nawet w kryzysie?

Przemysł potrzebuje pracowników. Ci z kandydatów, którzy zdecydują się na podjęcie pracy w tej branży, mogą liczyć na dość atrakcyjne wynagrodzenie, tym bardziej, że pracodawcy z sektora nie unikają tematu podwyżek. Średnio mają one sięgać 10 proc., ale w przypadku pracowników niższego szczebla może to być nawet 2 razy więcej - donosi opracowanie "Sektor przemysłowy 2022 – raport wynagrodzeń", przygotowane przez Grafton Recruitment we współpracy z Gi Group.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których kategoriach przemysłu wynagrodzenia rosną najszybciej?

Które czynniki w największym stopniu wpływają na sytuację w branży przemysłowej?

Jakich pracowników poszukują pracodawcy?

Sektor przemysłowy znacząco zmienia się od czterech lat. Mieliśmy do czynienia z e-mobilnością i wiążącą się z tym „rekalibracją” branży motoryzacyjnej, automatyzacją i robotyzacją – Industry 4.0, pandemią czy globalnym kryzysem łańcucha dostaw. W 2022 roku dochodzą jeszcze wojna w Ukrainie i galopująca inflacja, która w maju br. osiągnęła już poziom 13,9 proc. r/r. Pomimo tej złożoności branża przemysłowa w Polsce charakteryzuje się dobrą dynamiką rozwoju. Wprawdzie w marcu i kwietniu br. można było zaobserwować spadki indeksu PMI dla tego sektora, jednak wydaje się, że ten rozpędzony pociąg będzie miał stosunkowo długą drogę ewentualnego hamowania – komentuje Danuta Protasewicz, Regional Manager Grafton Recruitment.

Wzrosty wynagrodzeń – na czele pracownicy blue & black collars

Raport wynagrodzeń dla branży przemysłowej publikowany jest w momencie dużej niepewności. Analitycy spodziewali się wyższego wzrostu, bo ok. 16,1 proc. r/r., tymczasem najnowsze dane GUS mówią o wzroście produkcji w kwietniu 2022 o 13 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, a w ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 11,3 proc. w stosunku do marca br.Jednak pomimo prognoz na temat zbliżającej się recesji, sektor przemysłowy zdaje się być w dobrej kondycji. Wynagrodzenia rosną, a zapotrzebowanie na pracowników – mimo kryzysu – nie maleje.W sektorze przedsiębiorstw przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło w marcu 6 665 zł brutto, prezentując tym samym 12,4 proc. wzrostu w porównaniu do roku poprzedniego. Analogicznie wzrost w 2021 wynosił 8 proc., a w 2020 – 6 proc.Z raportu Grafton Recruitment wynika, że planowane wzrosty wynagrodzeń w branży dotyczą stanowisk niższego szczebla (blue i black collars) – mogą liczyć oni na podwyżki średnio o 12 proc. oraz specjalistów (średnio 10 proc.). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń, podobnie jak w 2021 roku, przewidywany jest wśród kadry zarządzającej i kierowniczej (7 proc.). Jedynie w obrębie obszaru badań i rozwoju (R&D), w kategorii wysokich stanowisk, pracownicy mogą liczyć na wzrost płac na poziomie 13,51 proc.Nadal najbardziej poszukiwane i pożądane przez pracodawców role to wykwalifikowani i niewykwalifikowani pracownicy produkcji – to w tej grupie zauważalne są największe wzrosty wynagrodzeń, przekraczające nawet 20 proc. dla wybranych stanowisk, w tym: pracownika magazynu, operatora wózka widłowego czy operatora maszyn. Wydaje się jednak, że to naturalne zjawisko. Osoby z najniższymi płacami otrzymują procentowo największą rekompensatę w związku z rosnącą inflacją, sprzężoną z dużym popytem na ich umiejętności.W kategorii Chemia & FMCG, w województwach dolnośląskim i śląskim, wykwalifikowany pracownik produkcji może liczyć na widełki płacowe od 3,8 tys. do 5 tys. brutto, a w małopolskim od 3,8 tys. do 4,8 tys. Na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć inżynierowie różnych specjalizacji (jakości, procesu). Średni wzrost wynagrodzenia w grupie Chemia i FMCG dla badanych województw to 13 proc. r/r.Również pracownicy działów wsparcia (Back Office) mogą w tym roku liczyć na podwyżki płac. Średni wzrost wynagrodzenia w tej grupie wynosi niemal 10 proc. Specjalista ds. controllingu zarobi w tym roku 6-8 tys. brutto w woj. podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim, 7-10 tys. w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i pomorskim oraz 8-10 tys. w małopolskim i 8,5-10,5 tys. w mazowieckim.Nowością w raporcie jest kategoria centrów dystrybucyjnych, które są niezbędnym dopełnieniem obrazu sektora przemysłowego, wynika z raportu Grafton Recruitment. Specjalista ds. logistyki zarobi w tym roku między 6,5-7 tys. a 9 tys. brutto w województwie dolnośląskim, śląskim i pomorskim oraz 6-8,5 tys. w wielkopolskim. Na stanowisku spedytora na najniższe widełki mogą liczyć pracownicy w woj. łódzkim (5-8 tys.). W pozostałych plasują się one pomiędzy 5,5 tys. a 8,5 tys., z najwyższymi wynagrodzeniami na tym stanowisku w woj. mazowieckim (7-9 tys.).