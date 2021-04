Wynagrodzenia w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku

W 2020 roku pracownicy firm zagranicznych zarabiali o niecałe 2 000 PLN więcej niż ich koledzy z firm o polskim kapitale. Różnica w przypadku 25% najniżej wynagradzanych wyniosła 1 134 PLN, a w grupie 25% najwyżej wynagradzanych to już 3 505 PLN.

Przeczytaj także: Wynagrodzenia pracowników szeregowych w 2020 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia w firmach z polskim i zagranicznym kapitałem w 2020 roku W 2020 roku pracownicy firm zagranicznych zarabiali o niecałe 2 000 PLN więcej niż ich koledzy z firm o polskim kapitale. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku Zarobki w firmach o zagranicznym kapitale były wyższe od tych z kapitałem polskim we wszystkich województwach. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w wybranych branżach w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym Największe różnice pomiędzy zarobkami pracowników firm polskich i zagranicznych występowały w służbie zdrowia i telekomunikacji. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Mediany wynagrodzeń w firmach różnej wielkości z kapitałem polskim i zagranicznym w 2020 roku Największe różnice w zarobkach pomiędzy firmami zagranicznymi i krajowymi występują w najmniejszych organizacjach, zatrudniających od 1 do 9 osób. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym Zarobki głównego księgowego w firmie z kapitałem zagranicznym to 11348 zł, a polskim - 6890 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Ile zarabiają inni na Twoim stanowisku? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki do rynkowych stawek! .

Przeczytaj także: Wynagrodzenia specjalistów w 2020 roku

W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 59 071 pracowników zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału polskiego i 29 981 osób zatrudnionych w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Zarówno w firmach polskich jak i zagranicznych większość stanowili mężczyźni (odpowiednio 55% i 64%).W 2020 roku pracownicy firm zagranicznych zarabiali o niecałe 2 000 PLN więcej niż ich koledzy z firm o polskim kapitale. Różnica w przypadku 25% najniżej wynagradzanych wyniosła 1 134 PLN, a w grupie 25% najwyżej wynagradzanych to już 3 505 PLN.Zarobki w firmach o zagranicznym kapitale były wyższe od tych z kapitałem polskim we wszystkich województwach. Wynagrodzenia w polskich firmach przeważnie stanowiły od 65-85% płac w zagranicznych firmach. W województwach z najniższymi wynagrodzeniami, płace w firmach o rożnym pochodzeniu kapitału były zbliżone.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń największe różnice pomiędzy zarobkami pracowników firm polskich i zagranicznych występowały w służbie zdrowia i telekomunikacji. Wynagrodzenia w rodzimych firmach stanowiły tam około 60% płac pracowników firm zagranicznych. Najbardziej zbliżone zarobki odnotowano w transporcie i logistyce.Największe różnice w zarobkach pomiędzy firmami zagranicznymi i krajowymi występują w najmniejszych organizacjach, zatrudniających od 1 do 9 osób. Zarobki pracowników firm polskich stanowiły tam jedynie 59% zarobków pracowników w firmach zagranicznych. Im większa firma, tym ta różnica była mniejsza.W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach polskich i zagranicznych.