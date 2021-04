Wynagrodzenia w największych firmach w 2020 roku

Mediana płac w największych firmach, zatrudniających powyżej 1000 pracowników, wyniosła w 2020 roku 6 000 PLN brutto. To o 900 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9 000 PLN. W tak dużych firmach kobiety zarabiały przeciętnie 5 094 PLN, a mężczyźni 6 600 PLN.

W 2020 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 23 198 pracowników zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Spośród tej grupy większość stanowiły kobiety (51%) i specjaliści (56%), osoby zatrudnione w firmach prywatnych (75%) i z przewagą kapitału zagranicznego (55%).Mediana płac w największych firmach, zatrudniających powyżej 1000 pracowników, wyniosła w 2020 roku 6 000 PLN brutto. To o 900 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. 25% najniżej wynagradzanych zarabiało poniżej 4 300 PLN, a 25% najwyżej wynagradzanych zarabiało więcej niż 9 000 PLN. W tak dużych firmach kobiety zarabiały przeciętnie 5 094 PLN, a mężczyźni 6 600 PLN.Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń o 1 000 PLN powyżej mediany dla tej grupy firm zarabiali pracownicy w województwie mazowieckim – 7 000 PLN. Natomiast w samej Warszawie mediana zarobków w największych firmach wyniosła 7 531 PLN. Tuż za Mazowszem są województwa małopolskie i dolnośląskie – 6 500 PLN i 6 367 PLN. W końcówce tego zestawienia znajdują się województwa: podkarpackie, lubelskie oraz podlaskie. W tych województwach pracownicy mogli zarobić mniej o 2 240-2 600 PLN niż na Mazowszu.W największych firmach zagranicznych pracownicy mogli zarobić nawet o 1 550 PLN więcej niż w firmach polskich. W przypadku 25% najwyżej wynagradzanych pracowników różnica ta to już prawie 2 500 PLN.W firmach zatrudniających powyżej 1000 osób najwięcej zarabiali pracownicy o stażu pracy wynoszącym 11-15 lat (7 200 PLN) oraz pracujący powyżej 16 lat (7 100 PLN). Początkujący mogli liczyć na zarobki niższe o ponad 3 000 PLN.Mediana płac dyrektorów największych firm wyniosła 20 000 PLN brutto. Zarobki kierowników były niższe o 9-11 000 PLN. Specjaliści zarabiali przeciętnie od 4 500 do 8 000 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych wyniosła 3 948 PLN, czyli około 1/5 zarobków dyrektorów.Najwyższe płace w firmach z zatrudnieniem powyżej 1000 osób otrzymywali pracownicy z branży technologii informatycznych – 8 100 PLN. Na wysokie wynagrodzenia, powyżej 7 000 PLN, mogli też liczyć pracownicy telekomunikacji (7 500 PLN) oraz bankowości (7 300 PLN). Na końcu tego zestawienia znaleźli się pracownicy handlu (4 800 PLN), służby zdrowia (4 530 PLN) oraz usług dla ludności (4 330 PLN).W poniższej tabeli zaprezentowane zostały wynagrodzenia całkowite na wybranych stanowiskach w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników.