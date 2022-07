Wynagrodzenia w dużych firmach w 2021 roku

Mediana wynagrodzeń osób pracujących w dużych firmach wynosiła 6 247 PLN brutto. Co czwarty pracownik zatrudnionych w tych firmach otrzymywał zarobki wyższe niż 9 093 PLN. Jednocześnie 25% pracowników dużych przedsiębiorstw zarabiało mniej niż 4 600 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite w firmach różnej wielkości w 2021 roku

Mediany miesięcznych wynagrodzeń w dużych firmach w poszczególnych województwach

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń 2021 wzięło udział 19 426 osób pracujących w dużych firmach, co stanowiło 21% badanej próby. W przedsiębiorstwa zatrudniających od 250 do 999 osób pracowali głównie mężczyźni (57%).Mediana wynagrodzeń osób pracujących w dużych firmach wynosiła 6 247 PLN brutto. Co czwarty pracownik zatrudnionych w tych firmach otrzymywał zarobki wyższe niż 9 093 PLN. Jednocześnie 25% pracowników dużych przedsiębiorstw zarabiało mniej niż 4 600 PLN.W dużych firmach najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 7 391 PLN w 2021 roku. O ponad 890 PLN mniej zarabiali pracownicy dużych firm w województwie dolnośląskim (6 500 PLN). Najniższe pensje w dużych przedsiębiorstwach wystąpiły w województwie warmińsko-mazurskim (5 080 PLN) i podkarpackim (5 060 PLN).Spośród wybranych stanowisk, które najczęściej pojawiały się w naszym badaniu, najwyższe wynagrodzenia otrzymały osoby zatrudnione na stanowisku głównego księgowego. Mediana ich miesięcznych zarobków wyniosła 12 500 PLN. Na drugim miejscu naszego zestawienia znaleźli się kierownicy projektu z medianą na poziomie 8 500 PLN. Z kolei najniższe pensje występowały w przypadku sprzedawców. W 2021 roku zarabiali oni niecałe 3 500 PLN.