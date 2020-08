Ile zarabia prezydent Polski? Jak wypada na tle innych?

W II turze wyborów prezydenckich niewielką przewagą głosów zwyciężył Andrzej Duda, który głową naszego państwa będzie przez kolejne 5 lat. To sprzyjająca okazja, aby przyjrzeć się, ile zarabia prezydent Polski i jak jego wynagrodzenie ma się do zarobków innych przywódców europejskich. Analizę w tym zakresie przeprowadził serwis iKalkulator.pl. Oto, co udało mu się ustalić.

Ile zarabia prezydent Polski?

pensja zasadnicza (wskaźnik 7,0 kwoty bazowej)

dodatek funkcyjny (3,0 kwoty bazowej)

dodatek za wysługę lat (procent wynagrodzenia zasadniczego – zwykle 20%).

12 525,94 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego,

5 368,26 zł brutto dodatku funkcyjnego,

2 505,19 zł brutto dodatku za wysługę lat.

Zarobki europejskich przywódców

1. Wołodymyr Zełenski - prezydent Ukrainy

2. Ana Brnabić – premier Serbii

3. Giuseppe Conte – premier Włoch

4. Kersti Kaljulaid – prezydent Estonii

5. Boris Johnson – premier Wielkiej Brytanii

6. Pedro Sánchez – premier Hiszpanii

7. Władimir Putin – prezydent Rosji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Laurent Hamels - Fotolia.com Ile zarabia prezydent Polski? Andrzej Duda zarabia znacznie mniej niż czeski prezydent

8. Gitanas Nausėda – prezydent Litwy

9. Miloš Zeman – prezydent Czech

10. Mark Rutte – premier Holandii

11. Emmanuel Macron – prezydent Francji

12. Mette Frederiksen – premier Danii

13. Sebastian Kurz – kanclerz Austrii

14. Angela Merkel – kanclerz Niemiec

15. Simonetta Sommaruga – prezydent Szwajcarii

Metodologia

Z komunikatu opublikowanego przez serwis iKalkulator.pl wynika, że na wynagrodzenie prezydenta Polski składają się trzy zasadnicze elementy:I wprawdzie powyższe składowe wynagrodzenia prezydenta Polski są stałe, to jednak wysokość wynagrodzenia naszej głowy państwa może z roku na rok ulegać pewnym wahaniom. Jest to kwotą bazową, którą ustala się na dany rok kalendarzowy w ustawie budżetowej dotyczącej danego roku kalendarzowego. Dodatkowo wysokość pensji zależy również od wskaźnika inflacji.I tak, w ustawie budżetowej na bieżący rok kwota bazowa na została ustalona na poziomie 1 789,42 zł brutto. W efekcie, w tym roku prezydent Polski otrzymuje:Łącznie daje to kwotę 20 399,39 zł brutto miesięcznie. Warto przypomnieć, że prezydent musi odprowadzić składki na ZUS (nie uwzględniając dodatku za wysługę lat) oraz zapłacić podatek PIT.W swoim oświadczeniu majątkowym z końca czerwca 2020 r., Andrzej Duda zaznaczył, że z tytułu pełnienia funkcji głowy państwa w 2019 r. na jego konto trafiło w sumie 243 041,43 zł brutto, czyli 49,8 tys. funtów rocznie.Blisko ćwierć miliona złotych to tyle, ile zarabia prezydent Polski. Jak kształtuje się w porównaniu z innymi światowymi liderami? Kto może pochwalić się najwyższymi zarobkami?Poniżej znajduje się zestawienie przygotowane przez iKalkulator.pl, wybranych europejskich przywódców. Zestawienie jest uszeregowane według wysokości zarobków od najniższych do najwyższych.Prezydent Ukrainy zarabia najmniej z całego zestawienia. Oficjalna pensji prezydenta wynosi 28 tys. hrywien miesięcznie. Po zapłaceniu podatków Wołodymyr Zełenski na rękę dostaje 22 540 hrywien ukraińskich, czyli ponad 3 tys. zł. Miesięcznie jest to więc ok. 622 funty.Od maja 2019 do kwietnia 2020 r., w pierwszym roku swojej prezydentury, Wołodymyr Zełenski zarobił 320 727 hrywien i 27 kopiejek, czyli 8,8 tys. funtów rocznie.Niewiele więcej od prezydenta Ukrainy zarabia serbska polityk Ana Brnabić. Rocznie na konto pani premier wpływa 11 tys. funtów brytyjskich. Miesięcznie jej pensja wynosi ponad 900 funtów, czyli ok. 4 400 zł.Obecnie szef rządu włoskiego zarabia 80 tys. euro netto rocznie przy pensji w wysokości 6,7 tys. euro miesięcznie. Należy wspomnieć, że w roku objęcia przez siebie urzędu, w październiku 2018 r. premier Giuseppe Conte obniżył swoją pensję o 20 procent.Podsumowując: miesięcznie premier Conte zarabia ok. 6 tys. funtów, natomiast rocznie jest to ponad 72 tys. GBP.Urząd sprawuje od 2016 r. Rocznie zarabia 72,1 tys. funtów. Co miesięcznie daje ponad 6 tys. GBP.Jego pensja za bycie posłem wynosi blisko 79,5 tys. funtów rocznie.Miesięcznie zarabia więc 6,6 tys. funtów. Otrzymuje także inne korzyści, m.in. mieszkanie przy Downing Street 10, a także dostęp do innych oficjalnych rezydencji.Roczne przychody premiera Hiszpanii wynoszą 77,8 tys. funtów brytyjskich. Co miesiąc na konto Pedro Sáncheza wpływa pensja w wysokości 6,9 tys. GBP.Oficjalnie prezydent Rosji zarabia 773,4 tys. rubli miesięcznie 2, czyli ok. 8 tys. funtów brytyjskich. Rocznie daje to ponad 96 tys. GBP.Władimir Putin regularnie składa zeznania podatkowe. Od 2011 do 2016 roku zarobił 38,5 mln rubli. Wśród źródeł dochodu znalazły się: wynagrodzenie prezydenta, emerytura wojskowa oraz dochody z lokat w bankach. W tym czasie Putin miał otwartych 13 rachunków bankowych na łączną kwotę 13,8 mln rubli, 230 udziałów w Banku St. Petersburg, mieszkanie w Petersburgu i garaż, a także dwa samochody oraz przyczepę.Nieoficjalnie mówi się, że jego majątek można liczyć w dziesiątkach, a nawet setkach miliardów dolarów.Wynagrodzenie prezydenta jest zapisane w ustawie. Miesięczna pensja odpowiada sumie 55 podstawowych wynagrodzeń na Litwie. W 2019 r. kwota bazowa wyniosła 173 euro, więc prezydent otrzymywał 9 515 euro, po odliczeniu podatków było to ok. 5 760 euro3.Podsumowując: rocznie prezydent Litwy zarabia ponad 100 tys. funtów, a miesięcznie 8,6 tys. GBP.Prezydent naszych sąsiadów – Czechów zarabia rocznie ok. 125,5 tys. funtów, czyli niemal 2,5 raza więcej niż Andrzej Duda. Miesięcznie jego wynagrodzenie wynosi blisko 10,5 tys. funtów.Na kolejnym miejscu znalazł się premier Holandii. Jego roczne zarobki wynoszą 154,7 tys. funtów brytyjskich. Miesięcznie jest to więc blisko 12,9 tys. funtów.Prezydent Francji zarabia rocznie 163,3 tys. funtów. Miesięcznie jego pensja wynosi więc 13,6 tys. funtów.Szef rządu w Królestwie Danii (które obejmuje trzy kraje: Danię, Grenlandię i Wyspy Owcze) rocznie zarabia bagatela 1,6 mln koron duńskich, czyli ok. 194,7 tys. funtów brytyjskich rocznie.Miesięcznie daje to 16 tys. GBP.Kanclerz Niemiec może się pochwalić miesięczną pensją w wysokości 22 283 euro czyli ok. 22,7 tys. funtów brytyjskich. Rocznie jego zarobki wynoszą blisko 270 tys. GBP.Kanclerz Niemiec może pochwalić się jedną z najwyższych pensji wśród europejskich przywódców – choć jak się okazuje są politycy, którzy zarabiają jeszcze więcej. Rocznie zarabia 314,7 tys. funtów. Co miesięcznie daje 26,2 tys. funtów.W Szwajcarii prezydent jest wybierany spośród siedmiu członków Rady Federalnej na okres 12 miesięcy. Za 12 miesięcy prezydentury otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 496 tys. franków, czyli ok. 414,9 tys. funtów rocznie. Miesięcznie jest to zatem około 34,5 tys. GBP.Na jego wynagrodzenie składa się: podstawowa pensja członka Rady Federalnej w wysokości 454,6 tys. franków rocznie, dodatek do pensji w wysokości 30 tys. franków i dodatkowo prezydent otrzymuje jeszcze 12 tys. franków szwajcarskich.