GUS: średnia krajowa w górę, wynagrodzenie jak przed pandemią?

Są najnowsze dane odnoście przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. GUS poinformował właśnie, że w lipcu 2020 roku średnia krajowa podskoczyła względem czerwca o blisko 96 zł, osiągając poziom 5381,65 zł. To również oznacza, że obecnie Polacy zarabiają o 3,8% więcej niż przed rokiem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olejx - Fotolia.com W lipcu Polacy zarobili więcej niż przed miesiącem Wzrost średniej krajowej wynikał m.in. z przywracaniem wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii

Jak pisze GUS, lipcowy wzrost średniej krajowej to w głównej mierze efekt kontynuacji wypłat premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń). W niektórych przypadkach wzrosty są następstwem przywracania wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii.W skali roku (lipiec 2020 r. do lipca 2019 r.) średnia krajowa wzrosła o 3,8%, a tempo wzrostu było szybsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach r/r.Z komunikatu GUS wynika również, że na przestrzeni siedmiu pierwszych miesięcy bieżącego roku średnia krajowa , w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, rosła prawie we wszystkich sekcjach PKD - od 0,3% w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 9,0% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,4%. Spadek o 2,7% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.Podana wysokość przeciętnego wynagrodzenia służy m.in. do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.Podana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia służy do określenia kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunkuterminowej lokaty oszczędnościowej zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).Obwieszczenie i komunikat w tych sprawach zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym GUS.