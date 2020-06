ZUS: można wnioskować o dodatek solidarnościowy, ale tylko przez PUE

21 czerwca bieżącego roku rozpoczęły swoje obowiązywanie regulacje dotyczące dodatku solidarnościowego. W tym też dniu do oddziałów ZUS w Polsce zaczęły spływać pierwsze wnioski o to świadczenie. Wsparcie w wysokości 1400 zł miesięcznie przysługuje osobom, które po 15 marca 2020 roku straciły pracę bądź też nie otrzymały przedłużenia umowy na czas określony. Tego rodzaju wsparcie przysługuje przez maksimum 3 miesiące.

Dla kogo dodatek solidarnościowy?

Wniosek o dodatek solidarnościowy tylko elektronicznie

Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego, dodatek solidarnościowy to świadczenie, o które mogą wnioskować osoby, z którymi pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub też ci Polacy, których umowa na czas określony nie doczekała się kontynuacji. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres minimum 60 dni w 2020 roku.Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Jeżeli ktoś złoży wniosek w czerwcu i spełni warunki wymagane przepisami, to otrzyma dodatek za czerwiec, lipiec i sierpień, natomiast jeżeli taka osoba złożyłaby wniosek w lipcu - to wówczas świadczenie otrzyma tylko za dwa miesiące - lipiec i sierpień.Nowe świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji. Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składki zdrowotna.Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa.Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.