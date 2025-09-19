Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?
2025-09-19 12:12
Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać? © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Na czym polega zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica i kto może z niego skorzystać
- Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku opiekuńczego
- Gdzie i w jakich sytuacjach można sprawować opiekę nad chorym rodzicem
- Jakie są limity dni zasiłku oraz jego wysokość finansowa
Co to jest zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica?
Zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe bądź dobrowolne), gdy muszą sprawować osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny, dotyczy to również chorego rodzica.
Zasiłek może być przyznany nawet w sytuacji, gdy nie mieszkamy z rodzicem, ale faktycznie nad nim sprawujemy opiekę. Przysługuje na maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Warunkiem uzyskania świadczenia jest faktyczne sprawowanie opieki oraz brak innych domowników mogących zapewnić pomoc choremu.
Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?
Aby otrzymać zasiłek, należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia chorego rodzica, zawierające dane zarówno osoby chorej, jak i opiekującej się, oraz okres w którym będziemy sprawować opiekę.
Dokument ten jest wystawiany przez lekarza i razem z wnioskiem o zasiłek (formularz Z-15B) trzeba go złożyć w miejscu pracy. Wypłata zasiłku możliwa jest tylko wtedy, gdy opiekun prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z chorą osobą w okresie na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie.
Kiedy i w jakim miejscu można sprawować opiekę?
Opiekę można sprawować zarówno w miejscu zamieszkania chorego rodzica, jak i w miejscu zamieszkania pracownika (opiekuna). Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy rodzic mieszka z innymi osobami, ale domownicy są również osobami chorymi, niezdolnymi fizycznie lub psychicznie, do zapewnienia mu w tym czasie opieki. W takich sytuacjach opiekun, mimo że rodzic nie mieszka u niego, może otrzymać wsparcie.
Warunki dodatkowe i wyjątki
Jeśli rodzice mieszkają razem, a jeden z nich jest schorowany lub z powodu wieku niezdolny do sprawowania opieki nad drugim, pracownik może również otrzymać zasiłek.
Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje również na innych chorych członków rodziny, takich jak dziadkowie, teściowie, rodzeństwo, wnuki oraz dzieci powyżej 14 roku życia, pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.
Wysokość zasiłku opiekuńczego i wypłata
Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki.
Zasiłek jest wypłacany za każdy dzień opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy. Limit wynosi 14 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad chorym rodzicem i jest wliczany do 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do 14 lat.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
