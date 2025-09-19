Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale również na chorego rodzica, gdy potrzebuje on osobistej opieki. W ciągu roku kalendarzowego można skorzystać z 14 dni takiego świadczenia, które jest dostępne dla osób pracujących i odprowadzających składki na ubezpieczenie chorobowe. Artykuł wyjaśnia, kto może otrzymać zasiłek, jakie warunki trzeba spełnić oraz jak przebiega procedura jego uzyskania.

Z tego artykułu dowiesz się:

Na czym polega zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica i kto może z niego skorzystać

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Gdzie i w jakich sytuacjach można sprawować opiekę nad chorym rodzicem

Jakie są limity dni zasiłku oraz jego wysokość finansowa

Co to jest zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Kiedy i w jakim miejscu można sprawować opiekę?

Warunki dodatkowe i wyjątki

Wysokość zasiłku opiekuńczego i wypłata