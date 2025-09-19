eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

PracaPorady dla pracownikaZasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

2025-09-19 12:12

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać?

Zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica - jak i kiedy można go uzyskać? © wygenerowane przez AI

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na chore dziecko, ale również na chorego rodzica, gdy potrzebuje on osobistej opieki. W ciągu roku kalendarzowego można skorzystać z 14 dni takiego świadczenia, które jest dostępne dla osób pracujących i odprowadzających składki na ubezpieczenie chorobowe. Artykuł wyjaśnia, kto może otrzymać zasiłek, jakie warunki trzeba spełnić oraz jak przebiega procedura jego uzyskania.

Przeczytaj także: Zasiłek opiekuńczy. Dla kogo 60, 30 i 14 dni?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Na czym polega zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica i kto może z niego skorzystać
  • Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zasiłku opiekuńczego
  • Gdzie i w jakich sytuacjach można sprawować opiekę nad chorym rodzicem
  • Jakie są limity dni zasiłku oraz jego wysokość finansowa

Co to jest zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica?


Zasiłek opiekuńczy to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom pracującym i odprowadzającym składki na ubezpieczenie chorobowe (obowiązkowe bądź dobrowolne), gdy muszą sprawować osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny, dotyczy to również chorego rodzica.

Zasiłek może być przyznany nawet w sytuacji, gdy nie mieszkamy z rodzicem, ale faktycznie nad nim sprawujemy opiekę. Przysługuje na maksymalnie 14 dni w roku kalendarzowym. Warunkiem uzyskania świadczenia jest faktyczne sprawowanie opieki oraz brak innych domowników mogących zapewnić pomoc choremu.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?


Aby otrzymać zasiłek, należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie dotyczące stanu zdrowia chorego rodzica, zawierające dane zarówno osoby chorej, jak i opiekującej się, oraz okres w którym będziemy sprawować opiekę.

Dokument ten jest wystawiany przez lekarza i razem z wnioskiem o zasiłek (formularz Z-15B) trzeba go złożyć w miejscu pracy. Wypłata zasiłku możliwa jest tylko wtedy, gdy opiekun prowadzi wspólne gospodarstwo domowe razem z chorą osobą w okresie na jaki zostało wystawione zwolnienie lekarskie.

Kiedy i w jakim miejscu można sprawować opiekę?


Opiekę można sprawować zarówno w miejscu zamieszkania chorego rodzica, jak i w miejscu zamieszkania pracownika (opiekuna). Zasiłek przysługuje także wtedy, gdy rodzic mieszka z innymi osobami, ale domownicy są również osobami chorymi, niezdolnymi fizycznie lub psychicznie, do zapewnienia mu w tym czasie opieki. W takich sytuacjach opiekun, mimo że rodzic nie mieszka u niego, może otrzymać wsparcie.

Warunki dodatkowe i wyjątki


Jeśli rodzice mieszkają razem, a jeden z nich jest schorowany lub z powodu wieku niezdolny do sprawowania opieki nad drugim, pracownik może również otrzymać zasiłek.

Warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy przysługuje również na innych chorych członków rodziny, takich jak dziadkowie, teściowie, rodzeństwo, wnuki oraz dzieci powyżej 14 roku życia, pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Wysokość zasiłku opiekuńczego i wypłata


Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność sprawowania opieki.

Zasiłek jest wypłacany za każdy dzień opieki, także za dni ustawowo wolne od pracy. Limit wynosi 14 dni w roku kalendarzowym na opiekę nad chorym rodzicem i jest wliczany do 60-dniowego limitu zasiłku opiekuńczego przysługującego na dziecko do 14 lat.

Przeczytaj także: Zasiłek opiekuńczy - nie ma wypłaty bez oryginału wniosku Zasiłek opiekuńczy - nie ma wypłaty bez oryginału wniosku

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zasiłek opiekuńczy, opieka nad chorym członkiem rodziny, prawo do zasiłku opiekuńczego, wysokość zasiłku opiekuńczego, ubezpieczenie chorobowe, wniosek o zasiłek opiekuńczy, opieka nad osobą starszą, rodzice

Przeczytaj także

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy 14, 30, 60 dni na opiekę nad chorym?

Zasiłek opiekuńczy. Kiedy 14, 30, 60 dni na opiekę nad chorym?

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad chorym

Zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad chorym

Powódź. Zamknięcie szkoły, przedszkola = zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Powódź. Zamknięcie szkoły, przedszkola = zasiłek opiekuńczy dla rodziców

Za czas nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Za czas nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zawieszone lekcje tylko w jednej klasie? Zasiłek opiekuńczy przysługuje

Zawieszone lekcje tylko w jednej klasie? Zasiłek opiekuńczy przysługuje

Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca roku szkolnego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca roku szkolnego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 17 stycznia 2021 roku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 17 stycznia 2021 roku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: jakie załączniki do wniosku?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: jakie załączniki do wniosku?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Praca

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Skuteczna reklama firmy w internecie. Jakie formy reklamy wybrać?

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss rss Praca

Najpopularniejsze galerie

Ile zarabia programista? Jakie języki programowania najlepiej płatne?

Ile zarabia programista? Jakie języki programowania najlepiej płatne?

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Wynagrodzenia w firmach handlowych - Raport płacowy wiosna/lato 2025

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Zarobki w dużych i małych miastach Polski 2024 - ile więcej płacono w metropoliach?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2024?

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2024?

Wynagrodzenia 2023. Jakie języki obce są w cenie?

Wynagrodzenia 2023. Jakie języki obce są w cenie?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2024

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

Nowy zimowy rozkład lotów Ryanair z Polski - nowe kierunki i częstsze połączenia

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Wielka płyta wraca do łask. Inwestycyjny potencjał bloków z epoki PRL

Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI?

Algorytmy Google zmieniają zasady gry: jak pisać, by wygrywać z AI?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Nowy SUV plug-in hybrid w Polsce – co oferuje Chery TIGGO 9 PHEV?

Czyste powietrze w Polsce: sukcesy i porażki po dekadzie walki ze smogiem

Czyste powietrze w Polsce: sukcesy i porażki po dekadzie walki ze smogiem

Co działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

Co działa, a co nie w komunikacji banków na Facebooku?

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd pracy.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: