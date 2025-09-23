Emerytura a lata pracy - jak praca po osiągnięciu wieku emerytalnego wpływa na wysokość emerytury?

W 2025 roku średnia emerytura brutto w Polsce wynosi 4045,20 zł, a minimalne świadczenia zaczynają się od 1878,91 zł. Decyzja o odroczeniu przejścia na emeryturę może oznaczać nawet setki złotych dodatkowego miesięcznego dochodu. Dłuższa praca wpływa na wyższą emeryturę dzięki aczkolwiek trzem czynnikom: dodatkowym składkom, corocznej waloryzacji zgromadzonych środków oraz krótszemu przewidywanemu czasowi pobierania świadczenia. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego każdy dodatkowy rok pracy jest cenny i jak realnie przekłada się na wysokość przyszłej emerytury.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak długość pracy wpływa na ostateczną wysokość emerytury.

Jakie czynniki decydują o wzroście świadczenia przy dłuższej aktywności zawodowej.

Przykłady wyliczeń emerytur dla różnych wieku i kapitałów zgromadzonych na koncie ZUS.

Aktualne trendy dotyczące odraczania emerytury i liczby pracujących emerytów w Polsce.

Zdefiniowana składka – fundament wyliczania emerytury

Przykład wyliczenia

Dla osoby w wieku 60 lat każde 100 tys. zł zapisane na koncie w ZUS to 375,38 zł miesięcznej emerytury.

Osoba w wieku 65 lat, z tym samym kapitałem, otrzyma już 452,90 zł, ponieważ przewidywany czas wypłaty emerytury jest krótszy.

Czynniki podnoszące emeryturę dzięki dłuższej pracy

Dodatkowe składki – każdy kolejny rok pracy oznacza nowe wpłaty na konto i subkonto, powiększając kapitał.

– każdy kolejny rok pracy oznacza nowe wpłaty na konto i subkonto, powiększając kapitał. Waloryzacja składek – kapitał rośnie dzięki waloryzacji, która w 2025 roku wyniosła 14,4% na koncie i 9,49% na subkoncie, co powoduje znaczne pomnożenie zgromadzonych składek.

– kapitał rośnie dzięki waloryzacji, która w 2025 roku wyniosła 14,4% na koncie i 9,49% na subkoncie, co powoduje znaczne pomnożenie zgromadzonych składek. Krótszy przewidywany czas wypłaty – im później przechodzimy na emeryturę, tym krócej będziemy pobierać świadczenia, co zwiększa miesięczną kwotę emerytury.

Siła procenta składanego

Statystyki wzrostu emerytury przy dłuższej pracy

Dla osoby w wieku 60 lat odroczenie emerytury o rok oznacza wzrost świadczenia o 3,7%, a po 5 latach aż o 20,7%.

Dla osoby w wieku 65 lat wzrost wynosi odpowiednio 4,1% za rok i 23,4% po 5 latach.

Przykład mężczyzny urodzonego w 1959 roku, z kapitałem początkowym 75 tys. zł i zarobkami na poziomie 60% średniej krajowej, który mógł przejść na emeryturę we wrześniu 2024 r.: odroczenie emerytury o jeden rok zwiększyło jego świadczenie z 3882 zł do 4623 zł brutto, czyli o 19,1%. Straty z braku wypłaty emerytury przez ten rok odrobi po około 6,5 roku.

Mężczyzna urodzony w 1955 roku, który odroczył emeryturę o 5 lat, podwoił świadczenie z 2477 zł do 5147 zł. Brak wypłat emerytury przez 5 lat zrekompensuje się po około 7,5 roku.

Aktualne trendy w pracy seniorów

Przeciętny wiek przejścia na emeryturę w 2024 r. wyniósł 62,7 lat (kobiety 60,6 lat, mężczyźni 65,1 lat).

Na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego przeszło 67,6% uprawnionych – częściej mężczyźni (73,8%) niż kobiety (62,1%). W ciągu roku decyzję podjęło kolejne 22,5% osób, a niemal co dziesiąta zdecydowała się na dłuższe odroczenie świadczenia.

W pierwszej połowie 2025 r. liczba nowo przyznanych emerytur spadła o 17,9% rok do roku. Z kolei na koniec czerwca 2025 r. do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszonych było 1,2 mln pracujących osób w wieku emerytalnym – to wzrost o 2,4% rok do roku.

Na koniec czerwca 2025 roku około 1,2 mln osób w wieku emerytalnym pracowało, z czego 989,9 tys. opłacało składki emerytalne – to wzrost o 1,9% rok do roku.

W 2024 roku liczba aktywnych zawodowo emerytów wzrosła o 2,2% w stosunku do roku 2023 (pracowało 872,6 tys. emerytów), a w ciągu dziesięciu lat (2015-2024) liczba ta wzrosła o ponad połowę, podczas gdy populacja wszystkich emerytów zwiększyła się tylko o 1/4.