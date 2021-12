Za czas nauki zdalnej dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Od dziś - 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku szkoły będą pracować w trybie zdalnym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że za ten okres rodzicom i opiekunom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli dziecko ma zapewnioną opiekę, np. przez drugiego z rodziców, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny – zastrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Do wypłaty zasiłku potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic-przedsiębiorca składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – informuje Kowalska-Matis.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy (21 dni) można otrzymać na opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie 8 lat oraz nad starszym dzieckiem, do 16 lat, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które ma orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień opieki, również za dni ustawowo wolne od pracy.Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.