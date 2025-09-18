Ostatni moment na wykorzystanie zaległego urlopu. Co warto wiedzieć, zanim przepadnie?

Wrzesień to ostatni moment, by skutecznie zaplanować i wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy z poprzedniego roku. Wolne dni, które pozostały, nie przepadają, jednak mogą ulec przedawnieniu - wiąże się to z trzyletnim okresem przedawnienia roszczeń pracowniczych. W tym praktycznym poradniku wyjaśniamy, jakie są Twoje prawa i obowiązki, na co zwrócić uwagę przy planowaniu urlopu, jakie są najpopularniejsze mity dotyczące zaległego urlopu, a także jakie konsekwencje niesie brak odpoczynku dla zdrowia i efektywności w pracy.

Przeczytaj także: Zaległy urlop należy wykorzystać do 30 września. To obowiązek, a nie przywilej

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak krok po kroku zaplanować i wykorzystać zaległy urlop, aby nie przepadł

Jakie prawa ma pracownik i jakie są obowiązki pracodawcy dotyczące urlopów wypoczynkowych

Dlaczego nie warto odkładać urlopu na później i jakie są skutki braku odpoczynku

Jakie mity dotyczące zaległych urlopów warto znać, by świadomie korzystać z przysługujących dni wolnych

Niewykorzystany urlop traci ważność – i nie da się go już odzyskać

Przedawnienie nie oznacza, że dane znikają z ewidencji. Oznacza natomiast, że po upływie ustawowego terminu zatrudniony traci możliwość skorzystania z zaległego wypoczynku, a firma nie ma już obowiązku, by go udzielić.



Dla wielu osób to szokujące, szczególnie gdy widzą oni zaległe dni w systemie kadrowym, ale nie mogą już z nich skorzystać. Dlatego pomocne jest tworzenie planów urlopowych oraz jednoznaczne komunikowanie zasad wykorzystania urlopów nie tylko przez działy HR, ale także przez kadrę menedżerską – mówi Dominik Konieczny, General Counsel w Gi Group Holding.

Ekwiwalent tylko przy zakończeniu zatrudnienia

Zdarza się, że pracownicy pytają wprost, czy mogą zrezygnować z urlopu za świadczenie pieniężne. Jest to niemożliwe z perspektywy prawnej, podważa też przyjęte standardy. Dopuszczenie takiego rozwiązania oznaczałoby dla firmy ryzyko nie tylko formalne, ale też uderzałoby w jej reputację.



Zdecydowanie lepiej jest promować wypoczynek jako wartość, przypominać o konieczności jego wykorzystania i wspierać pracowników w planowaniu wolnych dni – dodaje Danuta Protasewicz, Regional Manager Grafton Recruitment.

Młodzi pracownicy z największą liczbą zaległych urlopów

Alarmujące statystyki dotyczące zdrowia psychicznego młodego pokolenia sprawiają, że wysoki odsetek zaległych urlopów w tej grupie to poważny sygnał ostrzegawczy. Lekceważenie prawa do odpoczynku, które jest nie tylko wyzwaniem organizacyjnym, ale przede wszystkim kwestią zdrowia psychicznego, może prowadzić do poważnych konsekwencji.



Pamiętajmy, że regularny odpoczynek to kluczowy element dbałości o zdrowie psychiczne i efektywność w dłuższej perspektywie, dlatego tak ważne są skoordynowane działania pracodawcy, managerów i samych pracowników – mówi Joanna Zdanowicz, Dyrektor HR, Gi Group Holding.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Częstotliwość powrotu myślami do pracy na urlopie Wyniki sierpniowego badania Gi Group Holding pokazują, że tylko 21% osób deklaruje pełne odcięcie się od obowiązków służbowych podczas urlopu, natomiast niemal połowa respondentów (49%) sporadycznie myśli o pracy nawet podczas wypoczynku. Aż 30% ankietowanych wraca do spraw zawodowych często lub przez cały czas urlopu. Takie przyzwyczajenia wiążą się z poczuciem odpowiedzialności, ale obniżają efektywność regeneracji i zwiększają ryzyko stresu po urlopie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Praca na urlopie to nie odpoczynek

Regularna regeneracja jest kluczowa dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Jeśli firma nie zapewnia realnej przestrzeni na odpoczynek, to nawet najbardziej zmotywowani pracownicy z czasem tracą zapał i zaangażowanie.



Rolą pracodawcy nie jest tylko udzielenie urlopu, ale także zadbanie o to, by był on rzeczywiście wykorzystany i traktowany jako czas wolny. Odcięcie się od obowiązków służbowych powinno być normą, a nie wyjątkiem – podsumowuje Magdalena Świerczyńska, Senior Consultant Marketing&Sales w Wyser Executive Search.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Optymalna długość urlopu dla skutecznej regeneracji Z sierpniowego badania Gi Group Holding wynika, że aż 74% ankietowanych uważa, iż urlop wypoczynkowy powinien trwać co najmniej 14 dni, by zagwarantować pełną regenerację fizyczną i psychiczną. Pomimo tej świadomości, tylko 53% respondentów korzysta z tak długiego wypoczynku lub go planuje, podczas gdy 40% zatrudnionych nie decyduje się na dłuższe wakacje z powodów organizacyjnych i presji zawodowej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Dłuższe wakacje — złoty czas na prawdziwy reset

Przeczytaj także: Zaległy urlop do odbioru tylko do 30 września