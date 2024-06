Pracodawca powinien zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik ma wątpliwości czy pracodawca dokonał zgłoszenia, sam może to sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Przeczytaj także: Ubezpieczenie zdrowotne studenta. Kiedy i na jakich zasadach przysługuje?

Z tego artykułu dowiesz się:

Komu przysługują świadczenia z ZUS w razie choroby, macierzyństwa lub wypadku w pracy?

Umowa o pracę a umowa zlecenia – jakie składki na ubezpieczenia są obowiązkowe?

Jak sprawdzić czy zostałem zgłoszony do ubezpieczeń?

Co zrobić gdy pracodawca nie zgłosił mnie do ubezpieczeń?

Komu przysługują świadczenia z ZUS w razie choroby, macierzyństwa lub wypadku w pracy?

Brak zgłoszenia do ubezpieczeń może skutkować brakiem prawa do świadczeń np. w razie wypadku przy pracy, choroby czy urodzenia dziecka. Brak zgłoszenia do ubezpieczeń wpływa też negatywnie na wysokość przyszłych świadczeń długoterminowych takich jak emerytura czy renta. Dlatego już po pierwszych dniach pracy warto sprawdzić w ZUS czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń społecznych – wskazuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Umowa o pracę a umowa zlecenia – jakie składki na ubezpieczenia są obowiązkowe?

Kliknij, aby powiekszyć fot. WavebreakMediaMicro - Fotolia.com Nowa praca: jak pracownik może sprawdzić czy pracodawca zgłosił go do ubezpieczeń? Pracownik może sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, w profilu ubezpieczonego w zakładce Ubezpieczenia i płatnicy, czy pracodawca dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się natomiast w zakładce Dane o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jak sprawdzić czy zostałem zgłoszony do ubezpieczeń?

Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy pracodawca zgłosił nas do ubezpieczeń jest zalogowanie się na platformie PUE ZUS, na swój indywidualny profil. Po zalogowaniu, pojawia nam się okno z menu podręcznym podzielonym tematycznie na zakładki. W profilu ubezpieczonego w zakładce Ubezpieczenia i płatnicy, osoba ubezpieczona może sprawdzić czy płatnik składek zgłosił ją do ubezpieczeń – wyjaśnia rzeczniczka.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w przypadku pracownika, znaczenie mają tzw. składki należne, czyli te które płatnik powinien opłacić zgodnie ze zgłoszeniem i comiesięcznym rozliczeniem. Jeżeli składki zostaną wykazane w dokumentacji, ale nie zostaną opłacone, nie maja one wpływu na wysokość emerytury z ZUS-u. Problem może jednak dotyczyć składek, które powinny być przekazane do OFE, bo ta część emerytury będzie uzależniona od faktycznie wpłaconych składek – dodaje Beata Kopczyńska.

Co zrobić gdy pracodawca nie zgłosił mnie do ubezpieczeń?

Przeczytaj także: Umowa zlecenia i umowa o dzieło a składki ZUS

Zbliża się okres wakacji, to czas, kiedy wiele młodych osób kończy swoją edukację i rozpoczyna pracę. Warto pamiętać o tym, że legalne zatrudnienie daje nam szereg praw, w tym m.in. możliwość korzystania ze świadczeń w razie choroby, macierzyństwa, czy wypadku w pracy.Osoby zatrudnione na umowę o pracę czy zlecenie do ZUS zgłasza pracodawca lub zleceniodawca.Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym takim jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia obowiązkowo z takiej umowy podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeśli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia społecznego., dlatego jeśli taka osoba chciałabym korzystać ze świadczeń chorobowych, np. gdy zachoruje, albo będzie musiała się opiekować chorym członkiem rodziny, bądź korzystać z zasiłku macierzyńskiego w związku z narodzinami dziecka powinna przystąpić do ubezpieczenia chorobowego , by ten zgłosił go do takiego ubezpieczenia.To ono gwarantuje nam bezpłatną opiekę medyczną w ramach NFZ.Natomiast informacje na temat aktualnej przynależności ubezpieczonego do NFZ oraz danych o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w zakładceInformacje o tym czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczenia otrzymamy także na stanowiskach obsługi klientów w ZUS albo w czasie e-wizyty lub połączenia telefonicznego z Centrum Komunikacji z Klientem, po stosownym uwierzytelnieniu. Nie dowiemy się jednak ze swojego profilu na PUE czy pracodawca odprowadza za nas składki.Jeśli okaże się, że pracodawca nie zgłosił nas do ubezpieczeń albo widzimy jakieś inne rozbieżności - w pierwszej kolejności powinniśmy o tym porozmawiać z samym pracodawcą. Jeśli to nie pomoże, można skonsultować się w tej sprawie z ZUS-em lub poprosić o pomoc Państwową Inspekcję Pracy.