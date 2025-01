Rosną wynagrodzenia księgowych i audytorów

Firma Grafton Recruitment publikuje kolejną porcję informacji dotyczących wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Tym razem dowiadujemy się m.in., ile zarabiają specjaliści w zakresie finansów i księgowości, pod jakim względem zróżnicowane są ich zarobki oraz kto mógł liczyć ostatnio na wzrost płac.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakich pracowników poszukiwano do działów finansów i księgowości?

Ile zarabiają specjaliści ds. finansów i księgowości w poszczególnych miastach?

Kto mógł liczyć na największe podwyżki wynagrodzenia?

Zapotrzebowanie na strategiczne role

Zmiany w dynamice zapotrzebowania na pracowników w działach finansowych są efektem automatyzacji i digitalizacji procesów – zadania, które kiedyś wymagały zaangażowania rozbudowanych zespołów, dziś są realizowane przez dużo mniejsze grono. Zmienia się też profil pożądanych kompetencji – poszukiwani są specjaliści, którzy potrafią obsługiwać systemy, analizować dane i na ich podstawie podejmować decyzje – wyjaśnia Dagmara Jaworecka, Regional Division Manager w Grafton Recruitment.

Dynamika wynagrodzeń w 2024 roku – najwyższe podwyżki dla księgowych i audytorów

Analiza wynagrodzeń wskazuje na zróżnicowanie płac w zależności od regionu i charakteru stanowiska

Wzrosty wynagrodzeń w sektorze finansowym odzwierciedlają rosnącą wartość ról wymagających specjalistycznej wiedzy i precyzyjnych kompetencji. Największe podwyżki, zauważalne wśród księgowych i audytorów wewnętrznych, są efektem większego nacisku firm na utrzymanie bezpieczeństwa finansowego oraz zgodności z regulacjami – komentuje Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Choć w 2024 roku wskaźnik zapotrzebowania na pracowników w działach finansów i księgowości był niższy od ogólnorynkowego, popyt na specjalistów w pozostawał stabilny. Firmy poszukiwały w pierwszej kolejności doświadczonych ekspertów i managerów, by wzmocnić zespoły i usprawnić kluczowe procesy. Najwięcej ofert pracy dotyczyło stanowisk takich jak finance manager, główny oraz samodzielny księgowy i kontroler finansowy. Spadek zapotrzebowania był natomiast widoczny w przypadku stanowisk niewymagających doświadczenia, co jest wynikiem transformacji technologicznej i optymalizacji procesów.Analiza wynagrodzeń wskazuje na zróżnicowanie płac w zależności od regionu i charakteru stanowiska. W finansach najwyższe wynagrodzenia osiągają CFO w Warszawie – od 35 000 do 60 000 zł. W innych dużych miastach, takich jak Kraków czy Trójmiasto, wynagrodzenia członków zarządu wynoszą od 30 000 do 56 000 zł, co również plasuje te aglomeracje w czołówce. Główni księgowi w Krakowie mogą liczyć na pensje od 12 000 do 22 000 zł, co czyni to miasto konkurencyjnym rynkiem pracy dla tej grupy zawodowej. W Warszawie zakres wynagrodzeń dla głównych księgowych wynosi od 20 000 do 25 000 zł. Z kolei analitycy finansowi w stolicy zarabiają od 11 000 do 15 000 zł, to jedne z najwyższych stawek w Polsce dla tej kategorii stanowisk.Dynamika zmian wynagrodzeń w 2024 roku w działach finansowych odzwierciedla potrzeby sektora. Na wzrost pensji wpływa także konieczność nieustannego podnoszenia kwalifikacji, głównie z powodu zmian legislacyjnych.Jak wynika z raportu Grafton Recruitment „Wynagrodzenia i trendy w przedsiębiorstwach”, najbardziej zauważalne podwyżki otrzymali w 2024 roku księgowi (9,8%) oraz audytorzy wewnętrzni (9,3%), co podkreśla ich kluczową rolę w strukturach finansowych przedsiębiorstw. Główni księgowi również odnotowali znaczący wzrost płac, wynoszący 8,8%. Umiarkowane wzrosty odnotowano w przypadku analityków biznesowych i samodzielnych księgowych, odpowiednio 5,5% i 6,2%. Z kolei specjaliści ds. windykacji i kierownicy controllingu otrzymali podwyżki na poziomie 5,2%. Najmniejsze zmiany wynagrodzeń dotyczyły stanowisk kierowniczych i najwyższego szczebla – wynagrodzenia dyrektorów finansowych wzrosły jedynie o 2,7%, a członków zarządu (CFO) o 3,8%.Choć stawki w sektorze finansowym rosną, kandydaci są selektywni przy podejmowaniu decyzji o zmianie pracy. Zwykle decydują się na nią, gdy w grę wchodzi możliwość objęcia wyższego stanowiska, otrzymanie wyższego wynagrodzenia lub poszerzenie zakresu odpowiedzialności. Coraz większą wagę przykładają również do równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz do benefitów pozapłacowych, takich jak samochody służbowe, karty paliwowe i opieka medyczna na poziomie premium.