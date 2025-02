Czy praca w dziale administracji jest dobrze płatna?

Przed nami kolejna porcja informacji pochodzących z najnowszego, poświęconego wynagrodzeniom raportu Grafton Recruitment. Tym razem zyskujemy wiedzę dotyczącą wysokości i dynamiki zarobków osób zatrudnionych w dziale administracji i zakupów. Czy praca w administracji bywa lukratywnym zajęciem?

Zapotrzebowanie na strategiczne role

Dział administracji i zakupów to fundament sprawnie funkcjonującej organizacji. Choć wiele procesów jest dziś automatyzowanych, to rola wyspecjalizowanych pracowników pozostaje kluczowa. Pracodawcy oczekują nie tylko znajomości standardowych procedur administracyjnych, ale także umiejętności analizy danych, optymalizacji kosztów oraz skutecznego zarządzania komunikacją wewnętrzną. Wysokiej klasy specjaliści w tej dziedzinie stanowią ogromną wartość dla firm, co znajduje odzwierciedlenie w coraz lepszych warunkach zatrudnienia – mówi Iga Jasińska, Recruitment Consultant w Grafton Recruitment.

Zarobki w dziale administracji i zakupów

Dział administracji i zakupów - zarobki Poziom oferowanych wynagrodzeń w działach administracji i zakupów zależy od zakresu obowiązków, lokalizacji oraz doświadczenia pracowników

Dynamika wynagrodzeń

Zmiany w poziomach wynagrodzeń pokazują, jak ewoluuje rola działów administracji i zakupów w firmach. Pracownicy na kluczowych stanowiskach coraz częściej pełnią funkcje strategiczne, wspierając efektywność organizacji i optymalizując koszty. Firmy dostrzegają ich znaczenie i starają się zapewnić konkurencyjne warunki zatrudnienia, które nie tylko przyciągną, ale i pozwolą zatrzymać najlepszych specjalistów – podkreśla Ewa Michalska, Dyrektor Operacyjna Grafton Recruitment.

Analiza danych pokazuje, że wskaźnik zatrudnienia w działach administracji i zakupów wynosi 0,80, podczas gdy średnia rynkowa dla wszystkich sektorów to 1,04. Choć oznacza to mniejszą presję rekrutacyjną w porównaniu z innymi działami, pracodawcy wciąż poszukują specjalistów zdolnych do optymalizacji procesów i efektywnego zarządzania organizacją pracy.Zmiany na rynku sprawiają, że od kandydatów oczekuje się coraz większej elastyczności i umiejętności pracy w złożonym środowisku biznesowym. Znajomość nowoczesnych narzędzi do zarządzania danymi, zdolność koordynacji wielu procesów jednocześnie oraz umiejętność dostosowywania działań do aktualnych potrzeb firmy stają się coraz ważniejsze.Poziom oferowanych wynagrodzeń w działach administracji i zakupów zależy od zakresu obowiązków, lokalizacji oraz doświadczenia pracowników. Asystenci działu mogą liczyć na propozycje w przedziale od 5 500 zł brutto w Łodzi do 7 000 zł w Krakowie. W przypadku recepcjonistek oferowane stawki wahają się od 4 800 zł w Katowicach do 8 000 zł w Warszawie, natomiast sekretarki mogą otrzymać wynagrodzenia od 5 500 zł do 8 000 zł w największych miastach.Na stanowiskach kierowniczych różnice w oferowanych widełkach płacowych są bardziej wyraźne. Kierownicy biura mogą otrzymać od 8 000 zł w Łodzi do 14 000 zł w stolicy, a kierownicy ds. administracji – od 8 000 zł do 14 000 zł brutto. Osoby pełniące funkcje personal assistants i executive assistants, które wspierają zarządy i kluczowych menedżerów, otrzymują propozycje wynagrodzeń mieszczące się w przedziale 7 000–13 000 zł brutto, w zależności od lokalizacji.W działach zakupów zarobki są wyższe. Kierownicy odpowiedzialni za ten obszar mogą liczyć na pensje od 10 000 zł do 20 000 zł brutto, a specjaliści ds. BHP otrzymują oferty wynagrodzenia w przedziale od 7 500 zł do 13 000 zł brutto. Facility managerowie, zarządzający infrastrukturą firmową, otrzymują propozycje od 12 000 zł w mniejszych miastach do 20 000 zł w Warszawie.Rok 2024 przyniósł wyraźne wzrosty oferowanych wynagrodzeń na wielu stanowiskach w administracji i zakupach. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku specjalistów ds. BHP (+15,6%), co jest efektem rosnącego znaczenia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w firmach. Wyraźne wzrosty dotyczyły również personal assistants i executive assistants (+11,7%) oraz kierowników biura (+8,2%), co wynika z większej roli tych funkcji w zarządzaniu strukturami organizacyjnymi.Mniejsze, ale nadal znaczące podwyżki odnotowano wśród recepcjonistek (+6%) i specjalistów ds. administracji (+6,9%), natomiast wynagrodzenia kierowników ds. administracji wzrosły o 7,3%. Najmniej zmiany miały miejsce w obszarze zarządzania flotą i zamówieniami, gdzie wzrosty wyniosły od 2,5% do 4,4%.