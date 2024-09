Dynamika wynagrodzeń całkowitych w latach 2018-2024

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń (OBW) wzięło udział 3 557 osób, które przynajmniej dwa razy wypełniły ankietę w latach 2018-2024 i zostawiły swój adres email. W niniejszym artykule przedstawimy, jak wyglądała dynamika wynagrodzeń w latach 2018-2024* wśród badanych ze względu na płeć, wykształcenie, wielkość firmy i branżę.

Dynamika całkowitych przeciętnych wynagrodzeń i minimalnego wynagrodzenia w latach 2018-2024 W latach: 2020, 2023 oraz 2024 dynamika minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż dynamika przeciętnego wynagrodzenia.

Dynamika całkowitych przeciętnych wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w latach 2018-2024 Tempo wzrostu płac u kobiet w niektórych latach (2020, 2022 i 2024) jest wyższe niż u mężczyzn.

Dynamika całkowitych przeciętnych wynagrodzeń osób z firm o różnej wielkości Na duży wzrost płacy mogą liczyć osoby, które przeszły z mniejszej firmy do większej.

Dynamika całkowitych przeciętnych wynagrodzeń osób z firm o różnej wielkości Na duży wzrost płacy mogą liczyć osoby, które przeszły z mniejszej firmy do większej.

Dynamika całkowitych przeciętnych wynagrodzeń w polskiej firmie lub zagranicznej Osoby, które pracowały przez cały okres w firmie o kapitale polskim mogą liczyć na zbliżone tempo wzrostu w porównaniu do osób, które pracowały w firmie o kapitale zagranicznym.

W poniższym artykule będziemy odwoływać się do danych opublikowanych przez GUS, ponieważ jest to dobry punkt odniesienia do omawianych przez nas wyników badań.(wysokość wynagrodzenia netto i koszty pracodawcy możesz obliczyć wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator wynagrodzeń - kalkulator płacowy ).Możemy zauważyć, że dynamika wynagrodzeń pracowników, którzy brali udział w OBW różni się od danych, które podaje biuro statystyczne. Warto zwrócić uwagę, że w latach: 2020, 2023 oraz 2024 dynamika minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż dynamika przeciętnego wynagrodzenia. Lata 2020-2024 były jednymi z najbardziej niestabilnych społeczno-ekonomicznych okresów w ostatnim czasie. Część zauważonych wzrostów zostało zniwelowanych przez inflację.W przeprowadzonych badaniach 63% osób to mężczyźni. Tempo wzrostu płac u kobiet w niektórych latach (2020, 2022 i 2024) jest wyższe niż u mężczyzn. Wynikiem tego zjawiska może być próba zmniejszenia luki płacowej.W badaniach wyróżniamy zarobki osób, które pracowały w różnej wielkości firmach. Na duży wzrost płacy mogą liczyć osoby, które przeszły z mniejszej firmy do większej.Osoby, które pracowały przez cały okres w firmie o kapitale polskim mogą liczyć na zbliżone tempo wzrostu w porównaniu do osób, które pracowały w firmie o kapitale zagranicznym.Jak wynika z badania największy wzrost wynagrodzeń w omawianym okresie wystąpił w branży IT i w służbie zdrowia. Duży wzrost wynagrodzeń możemy zauważyć w sektorze IT w całym okresie - nawet do 30%. W służbie zdrowia w 2022 i 2023 roku doszło do większej podwyżki płac niż zazwyczaj, a powodem tego może być ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), która zwiększyła minimalne wynagrodzenie osób wykonujących zawody medyczne.* Dane do lipca 2024 roku