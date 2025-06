Wynagrodzenia rosną, zatrudnienie spada - rynek pracy w maju 2025

W maju 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6.433,3 tys. etatów i było o 0,8% niższe niż przed rokiem. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym sektorze osiągnęło poziom 8.670,51 zł, co oznacza wzrost nominalny o 8,4% w porównaniu z majem 2024 r.

Zmiany w zatrudnieniu

Wynagrodzenia: wzrost rok do roku, spadek miesiąc do miesiąca

Komentarz eksperta

Wynagrodzenia po kwietniowym zaskakującym wzroście wracają do oczekiwanego trendu. W sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosły one o 8,4% w skali roku i zmalały w skali miesiąca o 4,1%. Płace będą się przez znaczną część roku utrzymywać właśnie w takim trendzie bocznym oscylującym przy średniej z ostatnich lat na poziomie 8,5%.



Niezmiennie odczyty dynamiki wynagrodzenia zaburzają dane z leśnictwa i górnictwa, gdzie wzrosty w tej pierwszej branży przekraczają 12% w skali roku. Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca spadły aż o 22,4%.



Kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy spadek zatrudnienia. Taka sytuacja ma miejsce już od października 2023 r. Maj zakończyliśmy także ujemnym wynikiem 0,8%, co przełożyło się na 13,5 tys. mniej osób zatrudnionych w skali miesiąca. Ten trend w zatrudnieniu, niestety, będzie się utrzymywał. Wynika on prawdopodobnie z procesów demograficznych, chociaż z drugiej strony nadal widać, że pracodawcom ciążą wysokie koszty zatrudnienia.



Mimo wszystko nadal wierzymy, że regres w zatrudnieniu wynika raczej z punktowych zwolnień niż z szerszej tendencji stagnacyjnej polskich firm. Oczywiście, część firm będzie nadal odczuwała podwyższone koszty zatrudnienia.



— Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan

Metodologia

Maj 2025 r. przyniósł kontynuację trendu spadkowego w zatrudnieniu – w porównaniu do kwietnia zatrudnienie zmniejszyło się o 0,2%. W ujęciu rocznym to już kolejny miesiąc z rzędu, w którym liczba zatrudnionych spada. Od października 2023 r. obserwujemy systematyczny regres, a tylko w maju liczba etatów zmniejszyła się o 13,5 tys. osób.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2025 r. było wyższe o 8,4% niż rok wcześniej, jednak w porównaniu z kwietniem spadło nominalnie o 4,1%. Spadek ten wynikał przede wszystkim z mniejszej skali wypłat dodatkowych, takich jak premie kwartalne i roczne, nagrody jubileuszowe czy odprawy emerytalne, które były wypłacane w poprzednim miesiącu.Dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób, prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach, m.in. w przemyśle, budownictwie, handlu, transporcie, usługach, informacji i komunikacji oraz działalności naukowej i rozrywkowej. Wyniki mają charakter wstępny i mogą podlegać korektom.