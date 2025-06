Na czym polega praca doradcy klienta w firmie windykacyjnej? Kluczowe zadania i kompetencje

Osoby zadłużone często obawiają się lub unikają kontaktu z firmą windykacyjną. Tymczasem doradcy pracujący w firmach windykacyjnych są przede wszystkim po to, by pomóc w spłacie zaległych zobowiązań. Ich celem jest znalezieniu rozwiązań, które umożliwią jak najszybsze i najefektywniejsze rozwiązanie problemu zadłużenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są główne zadania doradcy klienta w firmie windykacyjnej

Na czym polega nowoczesne podejście do windykacji i wsparcia osób zadłużonych

Jakie narzędzia i rozwiązania oferują firmy windykacyjne swoim klientom

Jak doradca klienta pomaga w opracowaniu planu spłaty i edukuje w zakresie finansów osobistych

Jak i na jakiej podstawie działają firmy windykacyjne?

Nowoczesne firmy windykacyjne – jakie dają wsparcie?

Nowoczesne portale internetowe do obsługi wierzytelności zostały stworzone z myślą o tym, by zapewnić osobom zadłużonym szybki i wygodny dostęp do wszystkich informacji na temat ich sprawy. Klienci mogą nie tylko zapoznać się z aktualnym saldem zadłużenia i harmonogramem spłat, ale również samodzielnie złożyć wniosek o nowy plan spłaty, dokonywać płatności przy użyciu szybkich metod – takich jak BLIK, przelew online czy karta płatnicza – oraz śledzić historię regulowanych należności. To rozwiązanie, które daje możliwość komfortowego sprawdzania i zarządzania swoim zadłużeniem sprzed ekranu komputera oraz zwiększa poczucie kontroli i bezpieczeństwa – radzi Patrycja Piluch, Menadżer Zespołu Contact Center w B2 Impact.

Praca doradcy klienta w firmie windykacyjnej – na czym polega?

Informuje o zadłużeniu

Pierwszym krokiem jest rzetelne poinformowanie osoby zadłużonej o sytuacji: wysokości długu, jego źródle, dacie powstania oraz ewentualnych odsetkach. Pomaga w ułożeniu planu spłaty

Celem Doradcy klienta jest wypracowanie realnego rozwiązania, które umożliwi spłatę długu. Większość firm windykacyjnych oferuje w tym kontekście spersonalizowane rozwiązania, jak rozłożenie zadłużenia na raty, dostosowane do możliwości finansowych klienta, spotykane rozwiązania to także zawieszenie odsetek czy zmniejszenie długu przy jednorazowej, większej wpłacie. Motywuje i przestrzega zasad

Doradca klienta dba o komfort komunikacyjny obu stron. Większość profesjonalnych firm windykacyjnych zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych przestrzega standardów etycznych i działa zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, opracowanymi przez ZPF. Rozmowy doradców prowadzone są w sposób uprzejmy, zgodny z prawem i pełnymi szacunku i zrozumienia dla sytuacji, w której znajduje się osoba zadłużona. Edukuje i wspiera

Doradca windykacyjny często pełni również funkcję edukatora. Pomaga zrozumieć, jak unikać podobnych problemów w przyszłości i jak efektywnie zarządzać budżetem domowym. Dzieli się wiedzą, która jest ważna w procesie wychodzenia z długów. Działa z myślą o wspólnym celu

Firma windykacyjna otwarta na dialog, chce pomoc swoim klientom w odzyskaniu wpływu i w wyjściu na finansową prostą. Praca doradców polega na znalezieniu kompromisu między koniecznością spłaty zaciągniętego zadłużenia, a możliwościami dłużnika. Im szybciej uda się nawiązać porozumienie, tym szybciej dłużnik może powrócić do obiegu finansowego.

Rola doradcy klienta w firmie windykacyjnej wykracza dziś daleko poza przypominanie o zadłużeniu. To osoba, która łączy wiedzę, empatię i umiejętność prowadzenia rozmów w trudnych okolicznościach. Zamiast wywierać presję – analizuje sytuację, proponuje rozwiązania i wspiera wiedzą. Porozumienie staje się celem kontaktu. Dogadanie się z doradcą klienta otwiera drogę do uporządkowania zobowiązań i odzyskania finansowej stabilności – bez zbędnego stresu, za to z realnym planem działania – podsumowuje radzi Patrycja Piluch z B2 Impact.

