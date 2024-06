Freelancerzy, czyli ponadprzeciętne zarobki bez wykształcenia?

Freelancing wyraźne zyskuje na popularności - z najnowszych doniesień portalu Freelancehunt.com wynika, że liczba wolnych strzelców, którzy rejestrują się na stworzonych dla nich platformach, rośnie w dwucyfrowym tempie, sięgając niekiedy 36%. Nic dziwnego, skoro oferowane freelancerom zarobki bywają bardzo atrakcyjne, a pracodawców bardziej niż ich wykształcenie interesują umiejętności i portfolio.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak freelancer może zdobyć specjalizację w niszowym obszarze?

Które specjalizacje rozwijają się najszybciej w 2024 roku?

Jak zdobyć specjalizację bez studiów?

Kto się odnajdzie we freelancingu?

Pracodawców interesują przede wszystkim umiejętności specjalistów, ich portfolio, doświadczenie i namacalne efekty pracy, a nie formalne wykształcenie”, tłumaczy Valentyn Ziuzin, Prezes Zarządu Freelancehunt w Polsce.



W ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost liczby projektów dla freelancerów zwłaszcza w obszarach związanych ze sztuczną inteligencją, ale nie tylko - dodaje mówi Valentyn Ziuzin.

Ale jak zdobyć specjalizację w niszowym obszarze?

Najszybciej rozwijające się specjalizacje w 2024 roku

Specjaliści zajmujący się tworzeniem botów, projektowaniem stron internetowych czy reklamą w mediach społecznościowych mogą liczyć na stawkę godzinową od 40 do 110 zł

Eksperci pracujący za najwyższe stawki posiadają albo niszowe umiejętności, albo imponujące portfolio. Czasami bywa, że oba warunki spełnione są jednocześnie. Dobra wiadomość dla freelancerów rozpoczynających dopiero przygodę z pracą dla wielu klientów jest taka, że zarówno umiejętności jak i doświadczenie zależą wyłącznie od ich pracy, a działając jako freelancerzy zwykle zdobywają je znacznie szybciej niż pracownicy etatowi, wykonujący zadania dla jednego pracodawcy, tłumaczy Igor Plakhuta, menadżer ds. rozwoju we Freelancehunt.

Jak zdobyć specjalizację bez studiów?

Dla kogo freelancing?

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny tzw. przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach niefinansowych w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,999 zł. i było wyższe o 11,3% w stosunku do kwietnia poprzedniego roku. Mimo rosnących kwot podawanych przez GUS większość Polaków nie zarabia tzw. średniej krajowej. Są jednak wyjątki.Jak wynika z badania “Pokolenie Z w pracy”, przeprowadzonego w marcu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl, rośnie rola praktycznych umiejętności na rynku pracy , a maleje formalnej edukacji w tym studiów. Aż 64% respondentów podpisało się pod tą tezą.Opinia ta powszechna jest również wśród freelancerów pracujących w obszarze IT, eCommerce, digital marketingu, grafiki i mediów społecznościowych, niezależnie od pokolenia jakie reprezentują.Respondenci badania ARC potwierdzali, że zarówno szkoły zawodowe i technika w Polsce nie przygotowują odpowiednio do pierwszej pracy, tak uważa aż 65% respondentów. W przypadku liceów ogólnokształcących jest jeszcze gorzej - zaledwie 16% z nich przygotowuje uczniów do podjęcia pierwszej pracy wg. opinii badanych. A jak jest ze studiami? 23% osób z pokolenia Z uważa, że studia są w jakimś sensie przydatne w wejściu na rynek pracy.A więc czy nie potrzebujemy już formalnego wykształcenia w ogóle? Czy daje nam ono jakiekolwiek korzyści? Rekruterzy podkreślają, że w zawodach tzw. regulowanych np. prawo, medycyna, czy budownictwo pracodawcy nadal będą wymagali odpowiedniego formalnego wykształcenia, aby spełniać normy zawodowe i prawne regulujące rynek.Dla osób, które z różnych powodów nie wybierają się na studia platformy dla freelancerów oferują coraz więcej projektów opartych na umiejętnościach dostępnych dla każdego, kto jest chętny uczyć się i zdobywać praktyczne doświadczenie w pracy.Według danych Freelancehunt, specjaliści zajmujący się tworzeniem botów, projektowaniem stron internetowych czy reklamą w mediach społecznościowych mogą liczyć na stawkę godzinową od 40 do 110 zł. Jeszcze wyższe zarobki osiągają eksperci od blockchain, uczenia maszynowego, reklamy wideo oraz lektorzy. Rośnie liczba zarówno publikowanych projektów jak i freelancerów rejestrujących się na platformie. Te wzrosty rok do roku sięgają w niektórych specjalizacjach nawet 30, czy 36%.Warto zauważyć, że różnice w stawkach godzinowych pomiędzy specjalistami średniego, a wysokiego poziomu są czasami pięciokrotne. Z czego to wynika? Czy każdy specjalista może przejść na wyższe stawki?Wiemy już, że zarówno szkoły zawodowe, techniczne jaki i studia mają ograniczone możliwości, aby przygotować nas do konkurowania na rynku pracy. Ich ukończenie nie tylko nie gwarantuje nam otrzymania pierwszej pracy, ale w niektórych przypadkach zabiera nam cenne lata, w których moglibyśmy już pracować i zdobywać doświadczenie zawodowe.Jak to robią freelancerzy zapytaliśmy wolnych strzelców działających w ramach platformy Freelancehunt. Niezależnie od specjalizacji: w obszarze IT, nowych technologii, wideo, reklamy i marketingu cyfrowego większość freelancerów korzysta z platform e-learningowych takich jak; Udemy, Teachable, WizIQ, Ruzuku i wielu innych. Niektóre z nich dają dostęp do wszystkich kursów przy stałej opłacie, inne wymagają opłat za dostęp do specyficznej, interesującej nas wiedzy. To szybki sposób na podniesienie swoich umiejętności i skuteczności w danym obszarze.Coraz powszechniejszym trendem wśród freelancerów jest również specjalizacja w drugim lub kolejnym obszarze pracy zawodowej. Zwiększa to zarówno możliwość zdobywania najciekawszych, najlepiej płatnych zleceń jak również daje odmianę od rutynowej pracy w jednej dziedzinie.Samoedukacja, uczenie się z kursów online otwiera możliwości dołączenia do grona freelancerów także osobom, które szukają zmiany zawodowej, które wykonywały tradycyjną pracę lub szukają dodatkowego dochodu. Freelancing nie jest jedynie dla pokolenia Z, z tego formy pracy korzystają zarówno pokolenia Y, X, a nawet BB. Freelancing jest pluralistyczny, oparty na wiedzy i umiejętnościach, praktyczny i otwarty. Co ważne prawie zawsze pozwala na pracę zdalną, a więc mamy do niej dostęp niezależnie od miejsca przebywania.Ambitne osoby chcące dobrze zarabiać powinny świetnie odnaleźć się w środowisku wolnych strzelców. Warto wybrać specjalizację, która cieszy się rosnącą popularnością, o wysokich stawkach, która gwarantuje dużą liczbę projektów, zleceń w najbliższych latach. Dzięki temu tzw. średnia krajowa nie będzie dla nas barierą nie do przebycia, a jedynie odnośnikiem w oficjalnych statystykach gospodarczych.